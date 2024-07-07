Горбачев рассказал, какой отпуск учителям не будут засчитывать в стаж

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев напомнил педагогам о недавно внесенных изменениях в законодательство, которые касаются отпусков. И сообщил, что отпуск без сохранения заработной платы в стаж работы не засчитают.

Горбачев уточнил: с 24 декабря 2023 года время пребывания в отпуске без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам предоставляют по соглашению сторон сроком не более, чем на 30 календарных дней в год.

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Какой отпуск не засчитают в стаж

Все же, по словам омбудсмена, отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, который предоставляют на время угрозы распространения эпидемии, пандемии, необходимости самоизоляции работника в случаях, установленных законодательством, и/или в случае возникновения угрозы вооруженной агрессии против Украины, чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера – не засчитывают в стаж работы, что дает право на ежегодный основной отпуск (часть 4 статьи 26 Закона Украины "Об отпусках").

Отпуск без сохранения зарплаты не может превышать более, чем 30 дней в год.

Также право на ежегодный отпуск повышенной продолжительности (56 дней) для учителей сохраняют во время военного положения. Однако решением работодателя такой отпуск могут ограничить до 24 дней.

Соответственно предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения,

– отметил Освитории юрист Александр Брыжак.

Ранее мы информировали о том, какую зарплату получают учителя начальных классов в Украине. Об этом читайте по ссылке.