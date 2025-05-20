В Раде рассказали, сколько лет надо будет отработать обучение на бюджете

Студенты высших учебных заведений, которые будут учиться на бюджетной форме, должны будут отработать средства государства, потраченные на их обучение. В основном срок отработки составит два года.

Об этом член Комитета образования, науки и инноваций ВРУ Юлия Гришина рассказала телеканалу Киев 24. И уточнила, что период отработки будет в два раза меньше чем время обучения по выбранной программе, отмечает 24 Канал.

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Сколько лет надо будет отработать обучение на бюджете

Нардеп отметила, что такая инициатива закреплена в соответствующем законопроекте, который уже приняли в первом чтении и сейчас начинают готовить ко второму.

Студенты, которые учатся по государственному или региональному заказу, будут иметь обязанность после окончания второго курса заключить договор с учебным заведением о дальнейшем обязательном трудоустройстве. Эти студенты уже с первого курса будут получать специально повышенную стипендию. Затем после второго курса они должны будут, как и все остальные студенты, сдать ЕГКИ и затем заключить договор,

– рассказала Гришина.

И добавила: если студент отказывается заключить этот договор, он его переведут на контрактную форму обучения. После окончания вуза надо будет отработать средства за свое обучение на одном из тех рабочих мест, которые предложит государство.

Срок отработки будет равняться в два раза меньше чем срок обучения по программе. То есть, в принципе, это будет стандартно два года,

– уточнила нардеп.

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Почему возникла такая идея

Гришина также заявила, что такая инициатива возникла из-за необходимости эффективно использовать государственные средства. Ведь, не все студенты-бюджетники впоследствии идут работать по полученной специальности. В частности, это касается специалистов отраслей образования, медицины, обороны, инженерии. Это является причиной нехватки специалистов.

Государство направляет огромные средства на подготовку специалистов, которые нужны для работы в государственном секторе. Но не получает обратную связь. Особенно сложная ситуация в системе образования,

– отметила член Образовательного комитета.

Однако, по ее словам, по этой инициативе еще будет продолжаться дискуссия в профильном комитете.

Ранее мы информировали, что в МОН анонсировали отработку за бюджетное обучение.