"Отсчет начинается с 3,4,5 лет": экс-глава УЦОКО высказался о реформе старшей школы
Источник:OBOZ.UA
Выпускники не должны заканчивать школу в почти 19 лет. Если уж и воплощать в жизнь реформу старшей школы, то добавить один год нужно "снизу".
Об этом заявил экс-глава Украинского центра оценивания качества образования и доктор педагогических наук Игорь Ликарчук. Он также сравнил украинскую и европейскую системы образования.
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Ликарчук высказался о 12-летней системе образования
Ликарчук рассказал, что в странах Европы действует 12-летняя система. Однако обучение там начинается с 3 – 5 лет.
Педагог также отметил, что качество образования зависит от мотивации получать качественные знания. Также важным фактором является продуктивная работа учителя.
Мы едва ли не единственная страна в Европе, в которой нет 12-летки. Но при этом стыдливо молчим, что в других странах отсчет 12 лет начинается с 3,4,5 лет. Чтобы выпускники не заканчивали 12-летку в детородном возрасте..
– отметил Ликарчук.
И добавил, что в свое время также настаивал на том, чтобы дети шли в школу на год быстрее, чем сейчас.
Это также очень важный мотивационный фактор: стоит ли ребенка отдавать в школу, которую он закончит почти в 19 лет,
– отметил педагог.
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Как будут воплощать реформу НУШ в Украине
- С 2027 года украинские школы перейдут на 12-летнюю систему образования.
- Сначала в нашем государстве сеть академических и профессиональных лицеев.
- Пилотный проект должны запустить уже с 2025 года
- Сейчас идет разработка госстандарта для старшей профильной школы.
- До 1 сентября 2024 года на местах должны согласовать планы создания оптимальной сети учебных заведений.