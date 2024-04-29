"Отсчет начинается с 3,4,5 лет": экс-глава УЦОКО высказался о реформе старшей школы

Выпускники не должны заканчивать школу в почти 19 лет. Если уж и воплощать в жизнь реформу старшей школы, то добавить один год нужно "снизу".

Об этом заявил экс-глава Украинского центра оценивания качества образования и доктор педагогических наук Игорь Ликарчук. Он также сравнил украинскую и европейскую системы образования.

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Ликарчук высказался о 12-летней системе образования

Ликарчук рассказал, что в странах Европы действует 12-летняя система. Однако обучение там начинается с 3 – 5 лет.

Педагог также отметил, что качество образования зависит от мотивации получать качественные знания. Также важным фактором является продуктивная работа учителя.

Мы едва ли не единственная страна в Европе, в которой нет 12-летки. Но при этом стыдливо молчим, что в других странах отсчет 12 лет начинается с 3,4,5 лет. Чтобы выпускники не заканчивали 12-летку в детородном возрасте..

– отметил Ликарчук.

И добавил, что в свое время также настаивал на том, чтобы дети шли в школу на год быстрее, чем сейчас.

Это также очень важный мотивационный фактор: стоит ли ребенка отдавать в школу, которую он закончит почти в 19 лет,

– отметил педагог.

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