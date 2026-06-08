Лисовой сделал заявление о массовом поступлении в вузы для отсрочки

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, используют ли военнообязанные мужчины обучение для получения отсрочки от мобилизации. Ранее это явление имело критические масштабы.

Сейчас так не является. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает Интерфакс-Украина.

Смотрите также В Украине значительно возросло количество желающих поступать в аспирантуру

Является ли образование лазейкой?

Глава МОН рассказал, что в начале его каденции ведомство фиксировало резкое увеличение количества мужчин старше 25 лет в вузах. Со временем это стало заметно и в колледжах и в аспирантуре. Поэтому МОН приняло ряд мер для стабилизации критической ситуации.

Лисовой также сообщил, что профильные органы осуществляют постоянный мониторинг. Если в деятельности учебных заведений обнаруживают подозрительные тенденции или аномалии, к проверкам привлекают соответствующие ведомства, в частности правоохранительные органы.

Это не просто недобропорядочность – это подрывная деятельность, она подрывает обороноспособность страны, это коррупция в худшем ее виде,

– подчеркнул он.

И добавил, что лица, которые организуют такие схемы, должны за это отвечать. В то же время отметил, что государство должно сохранять баланс между правом молодежи на образование и необходимостью предотвращать использование отсрочки от мобилизации как способа уклонения от выполнения воинского долга.

Смотрите также Разрешение на выезд мужчин 18 – 22 лет: Лисовой оценил отток студентов за границу

Что было раньше?