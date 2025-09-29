Можно ли получить отсрочку от мобилизации, обучаясь в колледже
- Отсрочку от мобилизации предоставляют только тем, кто получает образование на высшем уровне, чем их предыдущее образование.
- Получить отсрочку во время обучения в колледже можно в случае, если человек закончил только 9 классов школы.
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября 2025 года. Однако отсрочку от службы предоставляют в профессиональном образовании только для тех, кто никогда не учился ни в колледжах, ни в университетах.
По словам заместителя министра образования и науки Украины Дмитрия Завгороднего, таких людей в Украине немного. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Есть ли отсрочка для тех, кто учится в колледже?
По словам Завгороднего, отсрочки в образовании предоставляются только в случае, если лицо получает обучение по уровню выше, чем его предыдущее образование.
Например, если вы закончили когда-то университет, и подаетесь на обучение в профессиональное учреждение, отсрочку не предоставляют... Так же в профессиональных учреждениях – если у вас до этого не было никакого образования, а только полное общее среднее, тогда вы получаете отсрочку,
– объяснил чиновник.
Поэтому получить отсрочку от мобилизации во время обучения в колледже можно в случае, если человек закончил только 9 классов школы. Однако таких ситуаций мало.
Достаточно небольшой процент людей вообще по всей стране тех, кто после школы не получают никакого образования – ни профессионального, ни профессионального предвысшего, ни высшего,
– отметил заместитель министра.
Также он добавил, что сейчас количество мужчин рекордно увеличилось в аспирантуре, ведь это дает право на отсрочку. Однако в профессиональном образовании таких злоупотреблений и "фальшивого спроса" нет.
Люди понимают: "окей, это всего 9 месяцев обучения, плюс – это экзамены и собственно учебный процесс",
– добавил Завгородний.
Что стоит знать об отсрочке для студентов?
Студенты дневной и дуальной формы обучения имеют право на отсрочку. Однако несмотря на то, что высшие учебные заведения направляют в ТЦК информацию о получателях образования, военнообязанным советуют каждые полгода подтверждать это право.
Во время летних каникул студенты не теряют права на отсрочку от мобилизации.
Во время вступительной кампании студенты теряют право на отсрочку от мобилизации, но получают его снова, если поступят на следующий уровень получения высшего образования.