29 вересня, 16:10
3

Чи можна отримати відстрочку від мобілізації, навчаючись у коледжі

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Відстрочку від мобілізації надають лише тим, хто здобуває освіту на вищому рівні, аніж їхня попередня освіта.
  • Отримати відстрочку під час навчання в коледжі можна в разі, якщо людина закінчила лише 9 класів школи.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада 2025 року. Однак відстрочку від служби надають у професійній освіті лише для тих, хто ніколи не вчився ні в коледжах, ні в університетах.

За словами заступника міністра освіти і науки України Дмитра Завгороднього, таких людей в Україні небагато. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Чи є відстрочка для тих, хто навчається в коледжі?

За словами Завгороднього, відстрочки в освіті надаються лише у випадку, якщо особа здобуває навчання за рівнем вище, ніж її попередня освіта. 

Наприклад, якщо ви закінчили колись університет, і подаєтесь на навчання в професійний заклад, відстрочку не надають… Так само в професійних закладах – якщо у вас до цього не було ніякої освіти, а тільки повна загальна середня, тоді ви отримуєте відстрочку,
– пояснив посадовець.

Тож отримати відстрочку від мобілізації під час навчання в коледжі можна в разі, якщо людина закінчила лише 9 класів школи. Однак таких випадків мало.

Достатньо невеликий відсоток людей взагалі по всій країні тих, хто після школи не отримують ніякої освіти – ні професійної, ні фахової передвищої, ні вищої,
– зазначив заступник міністра.

Також він додав, що наразі кількість чоловіків рекордно збільшилася в аспірантурі, адже це дає право на відстрочку. Однак у професійній освіті таких зловживань і "фальшивого попиту" немає.

Люди розуміють: "окей, це всього 9 місяців навчання, плюс – це іспити й власне навчальний процес",
– додав Завгородній.

Що варто знати про відстрочку для студентів?

  • Студенти денної та дуальної форми навчання мають право відстрочку. Однак попри те, що вищі заклади освіти скеровують до ТЦК інформацію про здобувачів освіти, військовозобов'язаним радять щопівроку підтверджувати це право.

  • Під час літніх канікул студенти не втрачають права на відстрочку від мобілізації.

  • Під час вступної кампанії студенти втрачають право на відстрочку від мобілізації, але отримують його знову, якщо вступлять на наступний рівень здобуття вищої освіти.