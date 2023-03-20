"Списал заявление – началось контрнаступление": украинцы "взорвались" мемами об отставке Шкарлета

На днях стало известно, что главу Минобразования Сергея Шкарлета отправят в отставку. Он уже успел написать заявление на увольнение.

Новым руководителем МОН должен стать ученый и военный Оксен Лесной. Все же украинцы не могли обойти вниманием вероятную отставку Шкарлета, разоблаченного на плагиате.

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Украинцы "взорвались" мемами об отставке Шкарлета

Хотя сам Сергей Шкарлет еще не прокомментировал информацию о своей отставке, однако украинцы уже "взорвались" мемами это вероятное увольнение.

Шкарлету напомнили и о плагиате в его научных работах. Вспомнили и о "квадратных скобках" – этими словами министр ответил на обвинения в плагиате в одном из интервью.

В этом же интервью он подчеркивал: "Если мне скажут: "Шкарлет, ты уже наработался, иди", я спокойно уйду".

Что интересно, министра до сих пор "благодарят" за работу.

Отметим, что в 2013 году эксминистр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлетту нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины". В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов".

В сообщении об отставке Шкарлета депутат Инна Совсун написала :

"Я хочу посмотреть в глаза каждому депутату и каждой депутатке, проголосовавшей за его назначение. Вы гордитесь достижениями министра образования в должности за 3 года? Кто компенсирует утраченные годы для украинских учеников и студентов?".

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Что известно об отставке Шкарлета