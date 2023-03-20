"Списал заявление – началось контрнаступление": украинцы "взорвались" мемами об отставке Шкарлета
Источник:УП
На днях стало известно, что главу Минобразования Сергея Шкарлета отправят в отставку. Он уже успел написать заявление на увольнение.
Новым руководителем МОН должен стать ученый и военный Оксен Лесной. Все же украинцы не могли обойти вниманием вероятную отставку Шкарлета, разоблаченного на плагиате.
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Украинцы "взорвались" мемами об отставке Шкарлета
Хотя сам Сергей Шкарлет еще не прокомментировал информацию о своей отставке, однако украинцы уже "взорвались" мемами это вероятное увольнение.
Шкарлету напомнили и о плагиате в его научных работах. Вспомнили и о "квадратных скобках" – этими словами министр ответил на обвинения в плагиате в одном из интервью.
В этом же интервью он подчеркивал: "Если мне скажут: "Шкарлет, ты уже наработался, иди", я спокойно уйду".
Что интересно, министра до сих пор "благодарят" за работу.
Отметим, что в 2013 году эксминистр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлетту нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины". В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов".
В сообщении об отставке Шкарлета депутат Инна Совсун написала :
"Я хочу посмотреть в глаза каждому депутату и каждой депутатке, проголосовавшей за его назначение. Вы гордитесь достижениями министра образования в должности за 3 года? Кто компенсирует утраченные годы для украинских учеников и студентов?".
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Что известно об отставке Шкарлета
- Сергей Шкарлет занимает должность министра образования и науки с декабря 2020 года.
- В преддверии полномасштабного вторжения России в 2022 году студенты протестовали, требуя отставки Шкарлета.
- 17 марта 2023 года появились сообщения о его увольнении. СМИ писали, что отставка от должности не инициатива министра Шкарлета – его попросили это, ведь решение давно назрело.
- Шкарлет уже написал заявление на увольнение. Что интересно, совершил в ней ошибку: написал неправильно свою фамилию – "Шарлет" вместо "Шкарлет"
- На заседание фракции "Слуга народа" на должность министра был предложен Оксен Лисовой.
- Это директор Малой академии наук, который с начала полномасштабного вторжения объединяет свою работу со службой в составе 95 бригады Десантно-штурмовых войск, куда отправился добровольцем.
- Общественность очень положительно отзывается о будущем руководителе МОН.
- Верховная Рада будет голосовать за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования на ближайшем пленарном заседании. После этого по представлению профильного комитета Совета депутаты будут голосовать за назначение нового министра.
- Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту поддержать отставку главы Минобразования Сергея Шкарлета.