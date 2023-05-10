Дети в Украине будут отдыхать по-новому: что задумало правительство
Источник:Денис Шмигаль
В Украине стартует реализация нового проекта по организации оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. Его реализует правительство.
Так, чиновники вводят принцип "деньги ходят за ребенком". Как будут отдыхать дети, читайте ниже.
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Дети в Украине будут отдыхать по-новому
Детские центры отдыха и оздоровления будут получать средства на отдых каждого ребенка. Дети и их семьи смогут выбирать, где им отдыхать.
В настоящее время такой подход будет введен для оздоровления и отдыха детей с инвалидностью, детей из многодетных и малообеспеченных семей, зарегистрированных в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.