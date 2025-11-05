Программа "Пакет школьника" еще действует: когда и сколько денег уже выплатили
- Родители первоклассников могут получить 5 тысяч гривен на товары для школы через программу "Пакет школьника".
- На сегодня выплаты получили 188 305 семей на общую сумму 956,4 миллиона гривен.
В Украине родители первоклассников еще могут воспользоваться программой "Пакет школьника". В ее рамках можно получить 5 тысяч гривен на каждого ребенка.
Деньги можно потратить на все необходимое для обучения – канцелярию, одежду, обувь или книги. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Сколько родителей уже получили деньги?
Выплату могут получить родители или законные представители детей, которые в 2025 году становятся первоклассниками – независимо от формы собственности школы (государственная или частная) и формата обучения (очный, дистанционный или смешанный).
Подать заявление на участие в программе можно до 15 ноября 2025 года:
- онлайн – через приложение Дия;
- офлайн – в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
После подачи заявления средства зачислят на Дия.Карту или на банковскую карту, оформленную по заявлению в сервисном центре ПФУ, в течение 14 дней.
Использовать помощь можно в течение 180 дней после начисления – в безналичной форме в офлайн-магазинах, а также и онлайн.
Украинцы уже подали более 241 тысячи заявлений, из них более 205 тысяч – через Дію. Выплаты получили 188 305 семей на общую сумму 956,4 миллиона гривен. Украинские семьи уже приобрели вещи для школы на более 639 миллионов гривен, чаще всего – детскую одежду, обувь и канцелярию.
Что известно о "Пакете школьника"?
- В июле в Украине появилась еще одна выплата – "Пакет школьника".
- В ее рамках семья сможет получить для своего первоклассника, который пойдет на очное обучение, 5 тысяч гривен.
- Деньги предусмотрели на покупку необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви.
- Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья. Заявку можно подавать через Дию.
- Выплата не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.
- Отказ могут получить семьи, которые находятся за рубежом. Также в случае отчисления или перевода ребенка в другое учебное заведение.