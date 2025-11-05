Програма "Пакунок школяра" ще діє: доки та скільки грошей вже виплатили

В Україні батьки першокласників ще можуть скористатися програмою "Пакунок школяра". У її межах можна отримати 5 тисяч гривень на кожну дитину.

Гроші можна витратити на все потрібне для навчання – канцелярію, одяг, взуття чи книги. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Скільки батьків вже отримали гроші?

Виплату можуть отримати батьки або законні представники дітей, які у 2025 році стають першокласниками – незалежно від форми власності школи (державна чи приватна) та формату навчання (очний, дистанційний чи змішаний).

Подати заяву на участь у програмі можна до 15 листопада 2025 року:

онлайн – через застосунок Дія;

офлайн – у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Після подання заяви кошти зарахують на Дія.Картку або на банківську картку, оформлену за заявою в сервісному центрі ПФУ, протягом 14 днів.

Використати допомогу можна протягом 180 днів після нарахування – у безготівковій формі в офлайн-магазинах, а також і онлайн.

Українці вже подали понад 241 тисячу заяв, з них понад 205 тисяч – через Дію. Виплати отримали 188 305 сімей на загальну суму 956,4 мільйона гривень. Українські родини вже придбали речі для школи на понад 639 мільйонів гривень, найчастіше – дитячий одяг, взуття та канцелярію.

Що відомо про "Пакунок школяра"?