Програма "Пакунок школяра" ще діє: доки та скільки грошей вже виплатили
- Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на товари для школи через програму "Пакунок школяра".
- На сьогодні виплати отримали 188 305 сімей на загальну суму 956,4 мільйона гривень.
В Україні батьки першокласників ще можуть скористатися програмою "Пакунок школяра". У її межах можна отримати 5 тисяч гривень на кожну дитину.
Гроші можна витратити на все потрібне для навчання – канцелярію, одяг, взуття чи книги. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
До теми 5 тисяч від держави: скільки родин вже отримали кошти із "Пакунку школяра"
Скільки батьків вже отримали гроші?
Виплату можуть отримати батьки або законні представники дітей, які у 2025 році стають першокласниками – незалежно від форми власності школи (державна чи приватна) та формату навчання (очний, дистанційний чи змішаний).
Подати заяву на участь у програмі можна до 15 листопада 2025 року:
- онлайн – через застосунок Дія;
- офлайн – у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Після подання заяви кошти зарахують на Дія.Картку або на банківську картку, оформлену за заявою в сервісному центрі ПФУ, протягом 14 днів.
Використати допомогу можна протягом 180 днів після нарахування – у безготівковій формі в офлайн-магазинах, а також і онлайн.
Українці вже подали понад 241 тисячу заяв, з них понад 205 тисяч – через Дію. Виплати отримали 188 305 сімей на загальну суму 956,4 мільйона гривень. Українські родини вже придбали речі для школи на понад 639 мільйонів гривень, найчастіше – дитячий одяг, взуття та канцелярію.
До теми Програму "Пакунок школяра" оновили: що можна купити на 5 тисяч гривень
Що відомо про "Пакунок школяра"?
- У липні в Україні з'явилася ще одна виплата – "Пакунок школяра".
- У її межах сім'я зможе отримати для свого першокласника, який піде на очне навчання, 5 тисяч гривень.
- Гроші передбачили на купівлю необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.
- Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина. Заявку можна подавати через Дію.
- Виплата не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
- Відмову можуть отримати родини, які перебувають за кордоном. Також у разі відрахування або переведення дитини до іншого закладу освіти.