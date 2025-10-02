Родители первоклассников могут получить 5 тысяч гривен в рамках программы "Пакет школьника". Потратить их надо в течение 180 дней с момента зачисления средств на счет.

Деньги на общую сумму более 856 миллионов гривен уже получили 168 653 семьи. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Читайте Программу "Пакет школьника" обновили: что можно купить на 5000 гривен

Сколько семей получили средства?

Программа предусматривает выплату 5 тысяч гривен семьям, которые имеют в 2025 году первоклассника. Если в семье есть несколько таких детей, выплата предусмотрена на каждого.

За эти средства можно купить одежду, обувь, канцтовары, книги.

В МОН информировали, что сейчас родители подали более 200 тысяч заявлений на участие в программе.

Заявление надо подать до 15 ноября 2025 года.

Заявку можно оформить через приложение Дия или в отделении Пенсионного фонда Украины.

К теме Средства вернутся государству: какой срок действия имеют деньги из "Пакета школьника"

Что известно о "Пакете школьника"?