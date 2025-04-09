Как папа стал "папой": почему одного из родителей не стоит называть этим словом

Русский язык повлиял и на обращения. В частности, к ближайшим родственникам – тато стал папой.

Каким образом распространилось слово "папа" в украинском языке, рассказывает 24 Канал.

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Почему говорят "папа" вместо "тато"

У ребенка есть мать и отец, но чтобы проще научить ребенка имеем обращение – тато и мама. Однако, в городах можем услышать обращение "папа".

Откуда же взялось слово папа как обращение к отцу? А пришло к нам оно из русского языка, и даже русские его позаимствовали. Доказательством того является, что в других славянских языках такого слова нет.

Слово "папа" попало в русский из французского языка (на французском papа́), на котором разговаривало русское дворянство в XIX веке. С ударением на второй слог. От дворян оно перекочевало к купеческому сословию и горожанам в конце XIX века в несколько калькированной форме – "папенька". Со временем это обращение переняли все русские и ударение сместилось на первый слог.

А на территории Украины слово распространилось с влиянием русского языка в ХХ веке. Но даже здесь оно задело преимущественно горожан и распространилось среди русскоязычного населения.

И чтобы распространить его, прибегли к манипуляции – это обращение – "папа" обозначили как моднее, культурнее, городское. Потому что если ты говоришь "тато" – то однозначно из села, значит – неполноценно.

Как еще можно обращаться к папе

Однако, именно украинское село преимущественно было центром украинского языка и традиций, которые Россия веками хотела уничтожить. И даже географически запад и центр Украины сохранили обращение свое обращение – "тато". А потому в украинском языке слово "папа" можно считать ненормативным.

Папа имеет древнеславянское происхождение и предполагают, что оно появилось из детского лепета – тятя, тата, атта. И поляки, и белорусы, и чехи и словаки говорят та́та (кого? – та́ты) – к примеру: мой папа по-польски будет mój tata.

Ласковые формы для папы: та́тко, тату́сь, та́точко, татусик, татуньо.

Кликущий падеж: та́ту.

Есть и литературная и юридическая форма в украинском языке – батько. От "батько" образуются уменьшительно-ласкательные слова батечко, батенько, батонько, батуньо, батусьо, батіночко, батейко.

И папа и отец / Freepik

Кроме того, региональных ласкательных форм к "отца" и "папы" множество. Как и для обозначения других родственников по маминой и отцовской линии, и это не только дядя и тетя.

Обращение "тато" и "батько" менялись с возрастом ребенка. По украинским обычаям, примерно с подросткового возраста, дети переходили на обращение "батьку".

Поэтому ближайших родственников ребенка называют:

"тато и мама"

"батько и матір / мати"

"батьки"– это вместе и мама и папа.

Украинцы чествуют отца и имеют для этого День батька – 16 июня.

А вот слово "папа" в украинском языке используют в случае обозначения наивысшего духовного католического сана – Папы Римского.

Как и слово же "отец" имеет религиозное значение, ведь речь идет о святом отце, который правит мессы в церкви.

А еще на Галичине говорят па-па́ на прощание (то же, что бувай, прощавай или пока).



Обращайтесь к самым дорогим на украинском! И язык тоже, много наших татусив сегодня защищают как отважные воины ВСУ!