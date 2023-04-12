Паска, бабка или кулич: как правильно называть пасхальный хлеб

Сегодня украинцы называют пасхальный хлеб пасхой. А вот у наших предков были свои названия в зависимости от региона.

А для выпечки кулича – еще и особая обрядовая глиняная посуда. Об этом и другом рассказали специалисты Музея Ивана Гончара.

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Как правильно по-украински называть пасхальный хлеб

Не во всех регионах Украины пасхальный хлеб называли паской. В Музее Ивана Гончара напомнили, что слово "пасха", "паска" имеет иудейское происхождение. И оно, кстати, вытеснило традиционное название пасхального хлеба – "баба", "бабка". Хотя в некоторых регионах эти слова еще можно услышать параллельно с "паской".

Что интересно, "бабка" имеет славянское происхождение и связано с языческой традицией чествования солнца и предков. В конце XIX века в Восточной Галичине пасхальная "баба" отличалась от "паски" (укр.) тем, что для ее приготовления нужно было больше яиц.

На Лемковщине выпекали две разновидности "пасок": одну – из ржаной или пшеничной муки, другую – из белой, которую и называли "бабкой". В некоторых книгах исследователи зафиксировали также определение "баба", "бабка" и для других блюд украинской кухни.

В некоторых регионах Украины кулич также называют колачи. Это круглый хлеб с отверстием посредине, караваи с изображением креста, сварги.

Почему стоит забыть о "куличе"

Если вы называете пасхальный хлеб "кулічем" (укр.), строго рекомендуем забыть это название. Украинцы не пекут "кулічі" (укр.). Этого слова вообще нет в украинском языке. В свою очередь оно активно распространено в русском языке.

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В чем пекли кулич

Потребность в выпекании обрядового хлеба к Пасхе обусловила появление "пасківников" (укр.) – одной из разновидностей глиняной посуды.

Его также называли "пасочник, пасочниця, бабник, бабошник, бабниця, ставник, поставець, ставчик, ставець, тазик, стовбун, папушник, риночка, ринка" (укр.). Формы зависели от практического применения и местных предпочтений.



Пасковщики из фондового сборника НЦНК "Музей Ивана Гончара"