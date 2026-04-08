Паска, пасха или кулич: как правильно назвать пасхальный хлеб

12 апреля большинство украинцев будет праздновать Пасху – один из крупнейших религиозных праздников в году. А в субботу накануне будем святить куличи.

Именно они являются главным блюдом пасхального стола. Как правильно на украинском языке называть пасхальный хлеб, рассказывает 24 Канал.

Как правильно называть пасхальный хлеб?

К Пасхе хозяйки в Украине обычно выпекают сладкий сдобный высокий белый хлеб цилиндрической формы. Называется он на украинском языке "паска". Именно это слово фиксируют украинские словари.

И ни в коем случае не называйте пасхальный хлеб "куличем", ведь это слово является неукраинским. Оно активно распространено в русском языке.

В Музее Ивана Гончара рассказали, что паска и крашанка были первыми блюдами, которые потребляли на Пасху. В начале пасхальной трапезы обрядовые блюда делили на количество членов семьи. Угощались все по кусочку. Известно, что этот ритуал осуществлял самый старший мужчина или женщина рода.

Интересно! Слова "паска" имеет иудейское происхождение. И оно вытеснило традиционное название пасхального хлеба – "баба", "бабка". Хотя в некоторых регионах эти слова еще можно услышать параллельно с "паской".

А вот слово "бабка" имеет славянское происхождение и связано с языческой традицией почитания солнца и предков. В конце XIX века в Восточной Галиции пасхальная "баба" отличалась от паски тем, что для ее приготовления надо было больше яиц.

На Лемковщине, например, выпекали две разновидности куличей: одну – из ржаной или пшеничной муки, другую – из белой, которую и называли "бабкой".

В некоторых книгах исследователи зафиксировали также определение "баба", "бабка" и для других блюд украинской кухни.

Также в Украине еще можно услышать такое название пасхального хлеба как колачи. Это круглый хлеб с отверстием посередине, караваи с изображением креста, сварги.

