В этот день есть обычай – освящать вербовые веточки. Как их называют, расскажет 24 Канал.

Как называют веточки вербы, которые святят на Вербное воскресенье?

В Вербное воскресенье украинцы идут в церковь на богослужение и берут для освящения веточки вербы. Эту вербу еще называют баською, шуткою, котиками, лозою и тому подобное.

Этнограф Галина Олейник рассказывала, что верба – тотемное дерево для украинцев. Однако в разных регионах нашего государства она имеет разные названия. Например, в Галичине освященную ивовую ветвь называют шуткою. Этнограф отмечает: это не с русского – название происходит от немецкого "шуцен" – оберег. Слово сохранилось со времен Австро-Венгерской империи.

Также на западе Украины можно услышать еще такое интересное название как "баська". В центре Украины всегда освящали вербу. В некоторых регионах Украины ивовые веточки еще называют "котиками". Или же лозой. Эти названия чаще всего можно услышать для обозначения освященных ивовых веточек.

Обратите внимание! В некоторых народах последнее воскресенье перед Пасхой последнее воскресенье перед Пасхой называют Пальмовым воскресеньем. Это связано с тем, что, когда Господь вошел в Иерусалим, люди встречали его, бросая под ноги пальмовые веточки.

Проект об украинском языке "Мовити" в заметке на фейсбуке также обнародовал результаты опроса о том, как называют вербу в разных регионах нашего государства.

Ответы получили из всех областей: верба, лоза, баська, шутка, бечка, котики, китиці, гусята, котяшки, мицька, мачки, багнітки...

– отметили авторы проекта.



Как называют ивовые веточки / "Мовить"

Как правильно здороваться на Вербное воскресенье?

На Пасху верующие легонько бьют друг друга освященными ивовыми веточками и говорят: "Не я б'ю – верба б'є, віднині за тиждень – Великдень".

К слову, на западе Украины эту приговорку могут употреблять и как приветствие.