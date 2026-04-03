Есть ли в украинском языке слово "ива", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как правильно на украинском языке: "верба" или "верба"?

В современном украинском языке часто возникают вопросы относительно правильного употребления названий растений, в частности таких распространенных, как "ива" и "верба". Оба слова связаны с одним ботаническим родом, но их употребление имеет свои стилистические, диалектные и нормативные особенности.

Рассмотрим, какое слово является исконно украинским, в каких случаях уместно употреблять каждое из них, а также обратимся к авторитетным словарям.

А относительно формы "плакучая верба", то на украинском – "плакуча верба", растение с характерным повисшим ветвями, растущее возле водоемов. И напомним, что в украинском языке нет окончаний "-учий", "-ючий".

Слово "верба" является традиционным и нормативным для украинского языка. Оно широко засвидетельствовано в народном творчестве, художественной литературе и фольклоре: "Без верби та калини нема України".

Это слово охватывает различные виды деревьев и кустов рода Salix, которых более 400 видов, и является общеупотребительным: дерево или куст семейства ивовых с гибкими ветвями, цельными листьями и собранными в сережки однополыми двудомными цветками. Цветет ранней весной, и ее пушистый цвет является главным символом и атрибутом Вербного воскресенья, которое в этом году празднуют 5 апреля.

Зато слово "ива", и даже написание через "и" и "ї", также существует в украинском языке, однако имеет более ограниченное использование. Оно зафиксировано в словарях как диалектизм и синоним к "вербы":

івина

єва

євина

ив'як

ива

ивина

ивка

їва

івель

івика

ївка.

Кроме того, это слово отразилось в именах: женские имена – Ива и Иветта и мужское – Иво, Ив, Иве.

Интересно! У украинцев ива – это особое дерево. Она мост между мирами – земным и небесным. Ее корни пьет воду из глубины, поскольку она растет там где достаточно воды, а ветви тянется в небо. Поэтому она была проводницей между зримым и невидимым. А еще считается, что верба забирает душевную боль, в народе говорили: "Расскажи иве – станет легче". Верба – символ женской силы: нежная, мягкая, сильная, гибкая, живучая.

Впрочем, большинство академических источников, считают правильным слово "верба":

Словарь украинского языка в 11 томах (СУМ-11) : подает "ива" как разновидность "верби" или синоним к ней.

: подает "ива" как разновидность "верби" или синоним к ней. Большой толковый словарь украинского языка (редакция В. Бусел): фиксирует оба слова, но основным считает "верба".

(редакция В. Бусел): фиксирует оба слова, но основным считает "верба". Этимологический словарь украинского языка: указывает на общее происхождение названий, но подтверждает более широкое употребление "вербы" в украинской традиции.

Само слово "верба" в украинском языке зафиксировано в народном творчестве – песнях, пословицах и поговорках.

А еще немало фамилий – Верба, Вербец, Вербицкая и другие и названиях населенных пунктов – Вербы в Житомирской и Херсонской областях.

Итак, оба слова – "ива" и "верба" – есть в словарях. Однако учитывая языковую норму, традицию и стилистическую уместность, в большинстве случаев следует отдавать предпочтение слову "верба".