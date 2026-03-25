Когда мы говорим "вафли", все понятно: хрустящие, сладкие, с характерной "сеткой". Но стоит поехать на Запад Украины – и вдруг слышишь другое слово: андруты. Почему же так, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Почему "вафли" – это "андруты"?

Это лакомство имеет богатую историю – от античных лепешек в Древней Греции до современного бельгийского лакомства, и даже имеет собственный праздник – 25 марта. Они бывают хрустящие или мягкие, с начинкой или без, и стали символом кулинарной изобретательности во многих странах мира.

Но рядом с рецептами в украинском языке есть несколько названий, одно – широко распространена, другая – региональная.

В украинском языке наряду с общеупотребительным словом вафли существует менее распространенное, но очень интересное название – андруты. Это не просто синоним, а пример того, как история, культура и языки переплетаются в повседневной лексике.

Слово "вафли" пришло в украинский через польское wafle, которое, в свою очередь, происходит от немецкого Waffel. Корень уходит еще глубже – к средневерхненемецкому wāfel, что означало "сотовая структура" или "ячейка". Именно поэтому классические вафли имеют характерный "сетчатый" узор.

Название "андруты" имеет другое, более "локальное" происхождение. Оно пришло в украинский язык из польского – andruty. Польское слово, вероятно, связано с именем вероятно связано с именем Андрей (Andrzej) или праздником, когда традиционно готовили такое лакомство (день святого Андрея). Со временем слово закрепилось как название тонких сухих вафель.

Интересно! Словарь дает определение "андруты" – вафельные лепешки со сгущенным молоком, то есть – тортик. А "андрут/андрута" – тонкий, хрустящий лист вафли, который часто используется как основа для тортов или как отдельное кондитерское изделие (вафельный стаканчик).

Слово "андруты" чаще всего употребляется на Западе Украины (в диалектах Галичины, Волыни, Закарпатья) и приграничных с Польшей регионах.

Сегодня "вафли" – это литературная норма, понятная по всей Украине, а "андруты" – это что-то загадочное, заманчивое лакомство для туристов во Львове.

Знаете эти факты о вафлях?

Это очень популярный десерт во многих уголках мира В мире существует несколько "вафельных" праздников. Самые известные из них:

24 августа – Национальный день вафель в США (связан с патентом на вафельницу).

– Национальный день вафель в США (связан с патентом на вафельницу). 25 марта – День вафель в Швеции (Våffeldagen), который возник из-за интересной языковой трансформации: старинный религиозный праздник (Vårfrudagen – Благовещение) со временем в произношении превратился в "день вафель".

Вафли имеют очень давнюю историю: их "предки" существовали еще в Древней Греции, где выпекали тонкие лепешки между металлическими пластинами. В Средневековье вафли стали популярными в Европе, особенно в Германии и Франции. В средневековых городах вафли продавали прямо возле церквей во время ярмарок. Вафельницы с характерным рисунком появились еще в XIII веке.

Вафли стали основой для мороженых стаканчиков, появившихся в XX веке.

Существует много разновидностей: бельгийские (пухлые), венские (мягкие), классические тонкие "андруты". В некоторых регионах Украины "андруты" – это именно тонкие сухие листы, которые используют для приготовления тортов или соленых закусок.

"Вафли" и "андруты" – это пример того, как одно и то же блюдо может иметь разные названия в зависимости от исторических контактов и региона. Первое слово пришло через немецко-польское влияние и стало литературной нормой, а второе – сохранилось как живое диалектное наследие западноукраинской культуры.