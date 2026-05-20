Не "пчела": на украинском эта "божья муха" называется по-другому

Чтобы избавиться от русинизмов, стоит начинать с хорошо знакомых бытовых слов и названий вокруг нас. И не делать поблажку – что всем понятно.

Как называть на украинском "пчелу", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как на украинском называть "пчелу"?

В языке важно не только правильно называть вещи, но и беречь собственные слова. Часто мы слышим кальку на насекомых, в том числе и широко известной – "пчела".

Но в украинской традиции такого слова нет. Наше аутентичное слово – бджола.

В украинском языке звукосочетание пч- неестественное, оно не свойственно нашей фонетической системе.

"Бджола" происходит от праславянского bъčela, которое имеет корень в слове бж- (жужжать, гудеть). Это слово отражает звук, который издает насекомое во время полета. То есть само название родилось из живого наблюдения за природой и поэтому столько ласковых названий – бджілка, бджілонька, бджілочка.

У словарях можно встретить даже староукраинский вариант – "бчола", но через "б"

Это не единственное название насекомые и птицы, которые происходят от звуков, которые они издают, вспомните о шмеле, хруща или синицу.

Впрочем, говоря на тему связанную с пчелами, еще в некоторых терминах допускают ошибки:

не "пчела" – а бджола,

не "пасека" – а пасіка,

не "пчеловодство" – а бджолярство, бджільництво чи пасічництво і пасічникування,

не "пчеловод" – а "бджоляр" чи "пасічник",

не "улей" – а вулик,

не "мёд" – а мед,

не "воск" – а віск, але – вощина і воскова свічка,

не "соты" – а стільники, щільники, цільники,

не "пыльца" – а пилок чи перга.

А еще к пчеловодческой терминологии относится такое красивое слово – "чарунки" (чарупки), то есть – "комірки" (по-русски – "ячейки").

Важно! Бджільництво – официальное название отрасли сельского хозяйства, науки и бизнеса, например, профильный Закон Украины "Про бджільництво".

А медицинскую практику с использованием продуктов пчеловодства: мед, маточное молочко, прополис, пыльца, яд, воск называют – апитерапия.

20 мая 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН было введено Всемирный день пчел. Инициатором создания этого праздника стала Словения. Именно она предложила отмечать его в мае – тогда, когда медоносные пчелы в Северном полушарии наиболее активны, а потребность в опылении достигает своего пика.

В Украине есть свой праздник – День пасечника 19 августа.

Украина – один из лидеров производства меда. С 2008 года занимает первое место в Европе и четвертое после Китая, Турции и Аргентины.

О том, что украинцы уважают пчел свидетельствует и то, что НБУ выдал золотую монету с пчелой, а Укрпочта – памятные марки и существует даже значок – Пасечник Украины.

Чествование пчелы в марках и монетах / Википедия, www.uley.in

Что символизирует пчела в культуре?

Пчела в украинской культуре - символ трудолюбия, гармонии и Божьего благословения. Она упоминается в пословицах, в песнях и обрядах:

Без бджоли і меду нема.

Працьовитий – як бджола.

Як бджоли у вулику / Мов бджіл у вулику

Липнути, ніби бджоли до меду.

У многих народов есть мифы и верования связанные с пчелой и обожествляли это насекомое. Недаром можно встретить название – "божья муха" или "божий скот".

А самый ценный продукт – мед считали пищей богов. Недаром первый месяц после брака называется – медовым.

Богиню Артемиду, покровительницу животных и охоты, часто изображали пчелкой.

Пчела была эмблемой Понтии, минойско-микенской богини, известной как "Пречистая Мать Пчела". Ее жрицы получали название – мелисса, что означает пчела.

В мире немало фестивалей посвященных пчеловодству, памятникам пчеле, несколько в Украине и даже устанавливаются рекорды: самая большая восковая свеча, самый большой торт-медовик, самый большой памятник пчеле, установлен в поселке Маневичи (2019), а в 2018 году – в Запорожской области.

Кроме этого памятники медоносным насекомым установлены в Тернополе, на Закарпатье и Ивано-Франковщине.

Памятники в честь пчелы в Украине / Википедия, Хустский городской совет, www.seeds.org.ua,

Поэтому на украинском мы говорим бджола, а не "пчела". Это не мелочь, а часть нашей языковой идентичности. Каждое слово – как маленькая пчелка: оно несет мед нашей культуры и делает язык живым и неповторимым.