Знаете, что такое "пьец": такое слово есть в украинских словарях

Сегодня, благодаря социальным сетям, популяризируются диалектизмы. Это прекрасная возможность изучать украинский язык интереснее и по-другому.

Знаете что такое "пьец"?

Для многих украинцев слово "п'єц" неизвестно. Его относят к галицкому диалекту, поэтому преимущественно оно знакомо львовянам и на Западе Украины.

Впрочем, это сооружение, как часть украинского дома, с глубоким символизмом знают все под другим названием – печь.

Украинские словари фиксируют слово "п'єц", как синоним и диалектизм или разговорное к слову печь. Само слово происходит из польского языка – piec и означает "печь".

Словарь украинского языка в 20 томах дает такое определение: "п'єц" – это "печь", то есть сооружение для отопления или приготовления пищи. Ресурс "Лексикон львовский" отмечает, что слово активно употреблялось в городском пространстве Львова, где "п'єц" обозначал кафельную печь для отопления, которая еще сохранилась во многих домах в старой части города.

Забула запалити п’єц – забыла растопить печь.

– забыла растопить печь. Дати на п’єц – сильно побить. Образ взят из бани, где на раскаленный пьец льют воду, чтобы образовать пар.

– сильно побить. Образ взят из бани, где на раскаленный пьец льют воду, чтобы образовать пар. Тримайся п'єцу – пожелания, чтобы решения и действия были по совести, честные. Или же – держись, будь сильным.

В произведениях Ивана Франко можно встретить и слово – "п'єцух", что означает лежебока.

В литературном языке чаще используется слово "піч", но "п'єц" тоже является нормативным и зафиксированным в словарях.

А об украинской печи, ее символизм и роль в украинских обрядах и обычаях, уже написано немало книг.

В Украине существовал настоящий культ печи. Она не только использовалась для практических целей – обогрева, приготовления, пищи выпекания хлеба, сушки зерна, а еще на ней спали, лечили простуды, рожали. А обряд сватовства, когда засватанная девушка "ковыряла печь", прося тем самым у домового разрешения на брак, описан неоднократно. Некоторые исследователи считают, что таким образом она выполняла символический акт: под ногти попадали не просто глина, частички родительского домашнего тепла, материнской любви, которые девушка хотела взять в дом жениха. Так же как и перенесение угольков из печи родительского дома в дом жениха. Печь была глубоким символом родного очага, непрерывности рода.

Поэтому знайте, что печь можно называть и "п'єц", и даже "грубка".

А еще слово печь / пьец это и древняя мера – "повний п'єц хліба". Это о количестве чего-либо, что можно испечь или сварить в таком сооружении за один раз:

Зажарили дванадцять биків, напекли сорок печей хліба. (Народная сказка).

Хотя чаще в литературном языке употребляется "піч", но диалектная и разговорная речь имеет и слово "п'єц" распространенное во Львове и на Галичине.