С 2027 года учащиеся будут получать профильное образование по новым программам и стандартам

С 2027 года школьники уже будут получать профильное образование по новым программам и стандартам. А с 2025 года стартует пилотирование стандарта и моделей профильного образования в отдельных учебных заведениях.

В Минобразования Украины отметили, что проект стандарта профильного образования продолжает реформу НУШ. При этом всех желающих пригласили обсудить стандарты профильного среднего образования.

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С 2027 года учащиеся получат профильное образование по новому стандарту

Так, МОН предлагает обсудить проект Государственного стандарта профильного среднего образования (10 – 12 классы и заведения профессионального образования по получению полного общего среднего образования).

В ведомстве отмечают: благодаря новому стандарту школьники смогут формировать собственную образовательную траекторию, выбирать профиль и частично предметы для изучения.

К примеру, базовый учебный план содержит часы для свободного выбора предметов и курсов:

в 10 классе – 105 – 210 часов по выбранному профилю, 35 – 140 часов – вне его;

в 11 – 12 классах – 385 – 595 часов по выбранному профилю и 70 – 280 часов – вне его за два года.

Часы на изучение образовательных отраслей распределены по годам/циклам обучения.

Детальнее можно прочитать на слайдах Минобразования.

Принять участие в общественном обсуждении проекта стандарта можно, прислав предложения до 30 ноября на электронную почту svitlana.fitsailo@mon.gov.ua

Заметим: Образовательный закон предусматривает переход на 12-летнюю систему школьного образования в 2027 году. Сейчас эксперты разрабатывают государственный стандарт о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, какой будет учеба в старших классах.