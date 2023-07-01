"Большая честь": какие украинские города и села стоит переименовать

На этой неделе Нацкомиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать 1,4 тысячи населенных пунктов Украины. В сети сразу разгорелись споры.

Известный языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" заявил: не все предлагаемые названия следует менять. При этом рассказал, какие города и села нашего государства все же должны получить другое название.

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Какие украинские города и села стоит переименовать

Так, Авраменко считает, что в Украине следует переименовать именно те названия, которые не являются украинскими и напоминают о действиях России на протяжении веков или действиях Советского Союза.

Например, у нас есть Южноукраинск или Южный. Или районы, оставшиеся с такими названиями. Почему в Украине город назван на русском языке?

– подчеркнул языковед.

Он акцентировал: украинцы увидели, как Россия относилась к Украине на протяжении веков: применяла репрессии против языка и культуры, не говоря о голодоморах и геноцидах. И это сказалось на топонимике – в названиях населенных пунктов.

Здесь слишком большая честь называть украинские города не на украинском языке. Хотя разрушать привычки очень трудно. Но если населенный пункт имеет советское название, то оставлять его не стоит, потому что Россия сейчас хочет восстановить империю,

– считает Авраменко.

Он также напомнил: украинцы уже привыкли к названию Горишние Плавны, несмотря на возмущение и неприятие его в начале.

Очень красивое, поэтическое название. Горешние – это верхние. Вернули, хотя столько было шума, вспомните. А сейчас воспринимается название прекрасно и забыли тот "Комсомольск",

– резюмировал языковед.

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Нацкомиссия предложила переименовать 1400 городов и сел