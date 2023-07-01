Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив: не всі запропоновані назви варто змінювати. При цьому розповів, які міста та села нашої держави все ж мали б отримати іншу назву.

Дивіться також Непорозуміння чи повернення української назви: чи варто перейменувати Запоріжжя і Бровари

Які українські міста та села варто перейменувати

Так, Авраменко вважає, що в Україні варто перейменувати саме ті назви, які є не українськими і нагадують про діяння Росії протягом століть або діяння Радянського Союзу.

Наприклад, у нас є Южноукраїнськ або Южне. Або райони, які позалишалися з такими назвами. Чому в Україні місто назване російською мовою?

– наголосив мовознавець.

Він акцентував: українці побачили, як Росія ставилася до України протягом століть: застосовувала репресії проти мови та культури, не кажучи про голодомори і геноциди. І це позначилося на топоніміці – в назвах населених пунктів.

Тут завелика честь називати українські міста не українською мовою. Хоча руйнувати звички дуже важко. Але якщо населений пункт має справді радянську назву, то залишати її не варто, бо Росія зараз хоче відновити імперію,

– вважає Авраменко.

Він також нагадав: українці вже звикли до назви Горішні Плавні, попри обурення та несприйняття її на початку.

Дуже красива, поетична назва. Горішні – це верхні. Повернули, хоча стільки було галасу, згадайте. А зараз сприймається назва прекрасно і забули той "Комсомольськ",

– резюмував мовознавець.

Дивіться також Міністр Лісовий гостро відреагував на пропозицію перейменувати Запоріжжя

Нацкомісія запропонувала перейменувати 1400 міст і сіл