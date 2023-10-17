Кто из учителей должен повысить квалификацию, и как она будет происходить

В 2023 году педагоги 5 - 6, а также 7-х пилотных классов НУШ должны пройти соответствующую подготовку. Государство выделило на это средства.

Минобразования Украины ответило на интересующие учителей популярные вопросы. В частности, и о средствах и обучении.

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По какой модели будет проходить обучение учителей

Для подготовки вышеупомянутых педагогов выбрали подобную модель той, которую министерство применяло для обучения учителей начальных классов 2018 года.

В МОН подчеркнули: сначала готовят координаторов. Это будет 12 – 13 человек из каждой области. Они будут представлять разные образовательные отрасли. Эти координаторы подготовят тренеров, которые на базе областных институтов последипломного образования будут учить учителей. Координаторы также смогут учить учителей.

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Сколько средств выделили на повышение квалификации учителей НУШ

На повышение квалификации учителей НУШ выделили образовательную субвенцию из госбюджета местным бюджетам в 2023 году. Так, 60 миллионов гривен направляют на повышение квалификации руководителей, заместителей руководителей и учителей школ, работают в 5 – 7 классах, а также на подготовку тренеров-педагогов.

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