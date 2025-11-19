Дома не "отапливаются": как сказать о тепле в доме на украинском

На улице сезон, когда самое время согревать свои дома. А как сказать правильно об этом процессе, читайте дальше.

Почему украинских домов не касается слово "отопление" и как сказать правильно, рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения из "Гороха".

Смотрите также "Тезко" или "тезка": как же на самом деле на украинском называют того, с кем у вас одинаковое имя

Что не так со словом "отапливать"?

Теплый и уютный дом является важным моментом, чтобы пережить холодный сезон. В Украине в этом году "отопительный сезон" начался в ноябре. Впрочем, такое техническое объяснение является калькой с русского языка, потому что в украинском языке помещения не "отапливают".

В нашем языке слово "отопление" имеет несколько соответствий, и каждый из них открывает свой оттенок значения. Поэтому правильнее сказать:

опалення,

обігрів,

теплопостачання.

Опалення – основной и нормативный вариант. Используется в официальных документах, быту, технических текстах, поэтому у нас – "опалювальний сезон". Слово "опалювання" происходит от глагола "палить", потому что когда-то тепло получали именно через огонь. Однако, "опалювати" имеет и другое значение – непосредственный контакт с огнем, жаром или солнцем – "сонце опалило моє лице".

Технический термин, означающий систему подачи тепла от централизованных источников – это теплопостачання: "Місто модернізує систему теплопостачання, щоб зменшити витрати енергії".

А вот когда речь идет о локальном или временном нагреве, употребляем слово "обігрів" например: "обогрів кімнати", "обігрів сидінь".

Интересно! Украинские словари содержат и слова "топити" и "утепляти", но они имеют другое более широкое значение и не являются точными соответствиями.

Слово "топити" очень интересное, его можно использовать к двум противоположным стихиям – воды и огня.

"Топимо", когда имеем дело с живым огнем, в значении разжигать и поддерживать огонь или сжигать что-то – топим камин или печь; топим в этом году соломой, а не дровами.

Затопленный камин – символ уюта / Freepik

И "топимо", когда с силой погружаем что-то в воду.

И даже имеем переносное толкование слова – "топить погляд (очі, зір)", что означает пристально всматриваться куда-то, направлять взгляд куда-то, на кого-то.

Однако, для замены русского языка "отопление", оно не подходит. Поэтому дом у нас все же – опалюють. Говорите на украинском!