Будинки не "отаплюються": як сказати про тепло в оселі українською

На вулиці сезон, коли саме час зігрівати свої оселі. А як сказати правильно про цей процес, читайте далі.

Чому українських осель не стосується слово "отопление" та як сказати правильно, розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення з "Гороху".

Що не так зі словом "отоплювати"?

Тепла і затишна оселя є важливим моментом, щоб пережити холодний сезон. В Україні цьогоріч "отопітєльний сезон" розпочався в листопаді. Втім, таке технічне пояснення є калькою з російської мови, тому що в українській мові приміщення не "отаплюють".

У нашій мові слово "отопление" має кілька відповідників, і кожен із них відкриває свій відтінок значення. Тож правильніше сказати:

опалення,

обігрів,

теплопостачання.

Опалення – основний і нормативний варіант. Використовується в офіційних документах, побуті, технічних текстах, тому в нас – "опалювальний сезон". Слово "опалення" походить від дієслова "палити", бо колись тепло здобували саме через вогонь. Проте, "опалювати" має й інше значення – безпосередній контакт з вогнем, жаром чи сонцем – "сонце опалило моє обличчя".

Технічний термін, що означає систему подачі тепла від централізованих джерел – це теплопостачання: "Місто модернізує систему теплопостачання, щоб зменшити витрати енергії".

А от коли йдеться про локальне чи тимчасове нагрівання, вживаємо слово "обігрів" наприклад: обігрів кімнати, обігрів сидінь.

Цікаво! Українські словники містять і слова "топити" та "утеплювати", але вони мають інше ширше значення й не є точними відповідниками.

Слово "топити" дуже цікаве, його можна використати до двох протилежних стихій – води та вогню.

"Топимо", коли маємо справу з живим вогнем, у значенні розпалювати і підтримувати вогонь чи спалювати щось – топимо камін чи піч; топимо цьогоріч соломою, а не дровами.

Затоплений камін – символ затишку / Freepik

І "топимо", коли з силою занурюємо щось у воду.

Та навіть маємо переносне тлумачення слова – "топити погляд (зір, очі)", що означає пильно вдивлятися кудись, спрямовувати погляд кудись, на когось.

Однак, для заміни росіянізму "отоплєніє", воно не підходить. Тому оселю у нас все ж таки – обігрівають. Говоріть українською!