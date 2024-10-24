Як зігрітися в оселі восени та взимку – звісно її "отоплювати"! Але цей процес в українській мові звучить зовсім по іншому, Освіта 24 допоможе з'ясувати як саме.

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Як же правильно назвати процес обігріву домівки

Фраза "отоплювати хату" є калькою з російської "отапливать дом", а українською вислів звучить по-іншому.

Робити теплим приміщення печами або спеціальними нагрівальними пристроями в українській мові звучить як – "опалювати", "обігрівати" і навіть "огрівати". Хоча у словниках можна зустріти і "отоплювати".

Надворі травень, але оранжерею ще опалюють (Олександр Донченко);

До грубки, яка обігрівала все приміщення станції, тулилося кілька маленьких істот (Михайло Чабанівський);

Пічка огрівала й другу класну кімнату (Олександр Копиленко);

Ніхто цього приміщення ніколи не отоплював (Юрій Збанацький).

Але слово "опалювати" можемо зустріти у значенні "обпалювати" – тобто обсмалити, обпекти вогнем. А також і у переносному значенні – "опалити/обпекти поглядом чи поцілунком". А ще – вітер і сонце теж "опалюють".

Саме слово"топити" українські словники фіксують теж, але воно стосується печі чи каміну – топити піч, чи топити камін, у значенні – розпалювати й підтримувати у ній вогонь.

Для затишку – розтопіть камін! / Ілюстративне фото