Первая подземная школа Украины открыла двери для учеников

13 мая 2024, 14:12
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Игорь Терехов

В первой подземной школе Украины, которая расположена в Харькове, провели пробный учебный день. Уже со следующей недели здесь будет учиться 620 учеников.

В то же время продолжается набор школьников в учебное заведение на новый учебный год. Желающих достаточно.

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В Харькове стартует обучение в подземной школе

Глава города Игорь Терехов говорит, что количество желающих учиться очно уже значительно превышает количество имеющихся мест в одной такой безопасной школе.

Очень рассчитываем успеть построить как минимум еще три в других районах города,
– рассказал мэр Харькова.

И добавил: пока не получат современные системы противовоздушной обороны, "живые" уроки лицом к лицу с учителем и одноклассниками возможны в городе только под землей.


Ученики в подземной школе Харькова / фото Игоря Терехова

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Что известно о строительстве подземной школы в Харькове

  • В подземной школе в Харькове смогут учиться почти 900 детей.
  • Это первая школа, построена под землей.
  • Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала о мощности учебного заведения подробнее.
  • Школу построили за полгода.
  • Стоимость строительства составляет 58,8 миллиона гривен.
  • В учебном заведении есть 20 современных кабинетов – светлых и уютных.
  • До сентября в городе планируют построить еще 3 – 4 такие школы в других районах Харькова.
Автор: Марія Волошин