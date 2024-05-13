Первая подземная школа Украины открыла двери для учеников
Источник:Игорь Терехов
В первой подземной школе Украины, которая расположена в Харькове, провели пробный учебный день. Уже со следующей недели здесь будет учиться 620 учеников.
В то же время продолжается набор школьников в учебное заведение на новый учебный год. Желающих достаточно.
Смотрите также Свободных мест уже нет: в Харькове открывают новую подземную школу
В Харькове стартует обучение в подземной школе
Глава города Игорь Терехов говорит, что количество желающих учиться очно уже значительно превышает количество имеющихся мест в одной такой безопасной школе.
Очень рассчитываем успеть построить как минимум еще три в других районах города,
– рассказал мэр Харькова.
И добавил: пока не получат современные системы противовоздушной обороны, "живые" уроки лицом к лицу с учителем и одноклассниками возможны в городе только под землей.
Ученики в подземной школе Харькова / фото Игоря Терехова
Смотрите также "Учителя подстраиваются": в Раде рассказали, почему "тормозит" реформа среднего образования
Что известно о строительстве подземной школы в Харькове
- В подземной школе в Харькове смогут учиться почти 900 детей.
- Это первая школа, построена под землей.
- Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала о мощности учебного заведения подробнее.
- Школу построили за полгода.
- Стоимость строительства составляет 58,8 миллиона гривен.
- В учебном заведении есть 20 современных кабинетов – светлых и уютных.
- До сентября в городе планируют построить еще 3 – 4 такие школы в других районах Харькова.