Ее школу сожгли россияне: 8-летняя девочка до слез тронула письмом к Николаю
Источник:Оксен Лисовой
8-летняя Люда из Киевщины тронула украинцев письмом к Святому Николаю. Девочка попросила подарить ей новую школу, потому что ее учебное заведение в Горенке уничтожили россияне в 2022 году.
Руководитель МОН Оксен Лисовой сообщил, что на сегодняшний день учеников этой школы подвозят в другие учебные заведения или же они учатся дистанционно. Все потому, что их учебное заведение сожгли оккупанты.
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8-летняя девочка до слез тронула письмом к Николаю
Министр образования подчеркнул: уничтожение образовательной инфраструктуры – один из инструментов врага.
Так они желают отобрать у наших детей право на образование, их детство. Но им ничего не удастся. Школьники и школьницы в Украине и за рубежом имеют жажду обучения – ее не отобрать,
– акцентировал министр.
И добавил, что украинские дети и дальше стремятся изучать новое, общаться с одноклассниками, развиваться и т.д.
Наши дети не должны просить у Николая о новых школах, портфелях или вкусностях для защитников. Но в этих письмах их страстные желания – победа и возможность учиться. А еще – дроны для наших воинов,
– добавил чиновник.
Лисовой также заявил, что стать Николаем для пострадавших из-за войны детей может каждый украинец. Стоит приобщиться к проекту Олени Святого Николая – волонтерской инициативе.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
В Киевской ОВА, по словам министра образования, уже готовят проект восстановления лицея №3 в Горенке.
Письмо 8-летней Люди из Киевщины в Николая / фото Елены Гром
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Сколько учебных заведений отстроили
- С 24 февраля 2022 года Россия атаковала более 3,5 тысяч учебных заведений на территории нашего государства.
- Половина из них – школы.
- Премьер Денис Шмигаль сообщал, что более полутысячи образовательных учреждений отстроили.
- И добавил, что в Украине не ждут окончания войны, чтобы взяться за восстановление учебных заведений.
- В этом помогают международные партнеры.
- В частности, Швеция на днях выделила на восстановление учебных заведений в нашей стране около 6,5 миллионов евро.