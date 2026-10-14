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Учеба Саморазвитие Как говорят в Одесской области: плацинды, кабаки, цимес и другие языковые курьезы
14 октября, 16:39
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Как говорят в Одесской области: плацинды, кабаки, цимес и другие языковые курьезы

Олеся Кух

Одессу часто узнают по юмору, характерной интонации и метким выражениям. Однако языковое богатство региона гораздо шире: украинские говоры Одесской области имеют собственные слова, отражающие местный быт, традиции и кулинарные привычки.

Подборку интересных слов этого региона предлагает "24 Канал" со ссылкой на "Словарь украинских говоров Одесской области".

Какие слова можно услышать в Одесской области?

Одесская область – один из тех регионов Украины, где речь особенно тесно связана с историей края, его географией и бытом жителей. Здесь есть степные села, на северо-западе ощущается влияние Подолья, рыбацкие поселения у Дуная и Черного моря, виноградники Буджака, старинные торговые города. В каждой местности формировались свои слова, выражения и языковые особенности.

В "Словаре украинских говоров Одесской области" под редакцией Александра Бондаря собрано около 5000 слов. Это свидетельствует о том, насколько богата местная лексика.

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Поэтому, слушая жителей Одесской области, можно услышать незнакомые названия рыболовных снастей, посуды, одежды, растений и даже привычные слова с необычным значением. А еще – встретить языковые особенности, возникшие в результате длительных контактов украинского языка с болгарским, молдавским, румынским, гагаузским и другими языками региона.

Одежда и быт:

  1. Галанка – теплая мужская рубашка или пиджак.
  2. Гаванос – большая глиняная посуда для воды, кувшин.
  3. Гладущик – глиняный сосуд для молока.
  4. Цидилок – ткань или приспособление для процеживания жидкости.
  5. Балия – большая хозяйственная посуда.

Еда и овощи:

  1. Плацинди – лепешки или пироги с начинкой.
  2. Сині – баклажаны.
  3. Кабаки – тыквы или кабачки.
  4. Кисляк – кислое молоко.
  5. Дзандзари – очень мелкие абрикосы.
  6. Бриндуша – подснежник с съедобным корнем или его луковичка.
  7. Кабасьма – сорт винограда, из которого получается слабое вино.
  8. Галунка – раскрашенное яйцо, крашенка.

Рыболовство и хозяйство:

  1. Бичешник – рыбак, ловящий бычков волоком.
  2. Бунт – сеть без канатов длиной 60–70 метров.
  3. Галаган – большие поплавки на неводе.
  4. Дуванити – делить пойманную рыбу между рыбаками.
  5. Іпрак – сом весом более двух килограммов.
  6. Завод – помещение у воды для хранения рыболовных снастей.

Природа и местность:

  1. Абазія – восточный ветер.
  2. Кимбур – юго-восточный ветер.
  3. Вада – ручей на огороде, по которому вода течет к грядкам.
  4. Зворота – межевая дорога между полями.
  5. Кемпери – крутые горы или холмы.
  6. Козак – лесник, человек, который охраняет лес.

Другие колоритные слова:

  1. Калабалик – суматоха, шум, переполох или пустые разговоры.
  2. Гурдудия – место для репетиций колядников и щедрувальников или рождественские гуляния молодежи.
  3. Тутки – здесь, в этом месте.

Стоит помнить, что эти слова не распространены одинаково по всей области. Часть из них зафиксирована лишь в отдельных селах, а некоторые связаны с конкретными занятиями – например, рыболовством или виноградарством.

Как говорят в Одесской области: смотрите видео

А как говорят в самой Одессе?

Одесская речь имеет свою собственную историю. Город развивался как большой порт и торговый центр, где общались люди разного происхождения. Украинский, русский, идиш, греческий и другие языки взаимодействовали между собой, влияя на городскую речь.

Когда говорят о знаменитом одесском колорите, обычно вспоминают иронию, остроумные ответы и умение превратить обычный разговор в шутку. Этот образ закрепился в литературе, театре и кино.

Вот несколько колоритных слов и выражений из статьи Туристического портала Одессы:

  • Гешефт – выгодная сделка, махинация.
  • Шлемазл – неумеха, неудачник.
  • Цимес – самое интересное, самое существенное.
  • Лафа – легкая, беззаботная жизнь; незаурядная удача.
  • Не фонтан – посредственно, не очень хорошо.
  • Ша! – тихо, молчи!
  • На шару – бесплатно, даром.
  • Бекицер – быстро, скорее.
  • Маламурити – есть с удовольствием, уплетать.
  • Нивроку – неплохо; также пожелание, чтобы не сглазить.
  • Фильдеперсовый – изысканный, хитроумный или необычный.
  • Шухлядка – маленький ящик, выдвижной ящик.
  • Кошерный – хороший, качественный, замечательный; в переносном смысле.
  • Гармидер – беспорядок, суматоха.
  • "А что это такое?" – ироничная реплика, которой можно встретить возражение или вызов.
  • "Я вас умоляю!" – эмоциональное выражение, с помощью которого можно отмахнуться от преувеличений или преуменьшить значение чего-то.

Невероятная Одесса: смотрите видео

24 Канал уже обращал внимание на языковые особенности Одесской области в материале о " различия между говорами Львовской и Одесской областей ". А в шуточной версии радиодиктанта, написанной автором Ниной Курьята, можно найти целый ряд колоритных слов из сельской жизни региона.