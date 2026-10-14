Как говорят в Одесской области: плацинды, кабаки, цимес и другие языковые курьезы
Одессу часто узнают по юмору, характерной интонации и метким выражениям. Однако языковое богатство региона гораздо шире: украинские говоры Одесской области имеют собственные слова, отражающие местный быт, традиции и кулинарные привычки.
Подборку интересных слов этого региона предлагает "24 Канал" со ссылкой на "Словарь украинских говоров Одесской области".
Какие слова можно услышать в Одесской области?
Одесская область – один из тех регионов Украины, где речь особенно тесно связана с историей края, его географией и бытом жителей. Здесь есть степные села, на северо-западе ощущается влияние Подолья, рыбацкие поселения у Дуная и Черного моря, виноградники Буджака, старинные торговые города. В каждой местности формировались свои слова, выражения и языковые особенности.
В "Словаре украинских говоров Одесской области" под редакцией Александра Бондаря собрано около 5000 слов. Это свидетельствует о том, насколько богата местная лексика.
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Поэтому, слушая жителей Одесской области, можно услышать незнакомые названия рыболовных снастей, посуды, одежды, растений и даже привычные слова с необычным значением. А еще – встретить языковые особенности, возникшие в результате длительных контактов украинского языка с болгарским, молдавским, румынским, гагаузским и другими языками региона.
Одежда и быт:
- Галанка – теплая мужская рубашка или пиджак.
- Гаванос – большая глиняная посуда для воды, кувшин.
- Гладущик – глиняный сосуд для молока.
- Цидилок – ткань или приспособление для процеживания жидкости.
- Балия – большая хозяйственная посуда.
Еда и овощи:
- Плацинди – лепешки или пироги с начинкой.
- Сині – баклажаны.
- Кабаки – тыквы или кабачки.
- Кисляк – кислое молоко.
- Дзандзари – очень мелкие абрикосы.
- Бриндуша – подснежник с съедобным корнем или его луковичка.
- Кабасьма – сорт винограда, из которого получается слабое вино.
- Галунка – раскрашенное яйцо, крашенка.
Рыболовство и хозяйство:
- Бичешник – рыбак, ловящий бычков волоком.
- Бунт – сеть без канатов длиной 60–70 метров.
- Галаган – большие поплавки на неводе.
- Дуванити – делить пойманную рыбу между рыбаками.
- Іпрак – сом весом более двух килограммов.
- Завод – помещение у воды для хранения рыболовных снастей.
Природа и местность:
- Абазія – восточный ветер.
- Кимбур – юго-восточный ветер.
- Вада – ручей на огороде, по которому вода течет к грядкам.
- Зворота – межевая дорога между полями.
- Кемпери – крутые горы или холмы.
- Козак – лесник, человек, который охраняет лес.
Другие колоритные слова:
- Калабалик – суматоха, шум, переполох или пустые разговоры.
- Гурдудия – место для репетиций колядников и щедрувальников или рождественские гуляния молодежи.
- Тутки – здесь, в этом месте.
Стоит помнить, что эти слова не распространены одинаково по всей области. Часть из них зафиксирована лишь в отдельных селах, а некоторые связаны с конкретными занятиями – например, рыболовством или виноградарством.
Как говорят в Одесской области: смотрите видео
А как говорят в самой Одессе?
Одесская речь имеет свою собственную историю. Город развивался как большой порт и торговый центр, где общались люди разного происхождения. Украинский, русский, идиш, греческий и другие языки взаимодействовали между собой, влияя на городскую речь.
Когда говорят о знаменитом одесском колорите, обычно вспоминают иронию, остроумные ответы и умение превратить обычный разговор в шутку. Этот образ закрепился в литературе, театре и кино.
Вот несколько колоритных слов и выражений из статьи Туристического портала Одессы:
- Гешефт – выгодная сделка, махинация.
- Шлемазл – неумеха, неудачник.
- Цимес – самое интересное, самое существенное.
- Лафа – легкая, беззаботная жизнь; незаурядная удача.
- Не фонтан – посредственно, не очень хорошо.
- Ша! – тихо, молчи!
- На шару – бесплатно, даром.
- Бекицер – быстро, скорее.
- Маламурити – есть с удовольствием, уплетать.
- Нивроку – неплохо; также пожелание, чтобы не сглазить.
- Фильдеперсовый – изысканный, хитроумный или необычный.
- Шухлядка – маленький ящик, выдвижной ящик.
- Кошерный – хороший, качественный, замечательный; в переносном смысле.
- Гармидер – беспорядок, суматоха.
- "А что это такое?" – ироничная реплика, которой можно встретить возражение или вызов.
- "Я вас умоляю!" – эмоциональное выражение, с помощью которого можно отмахнуться от преувеличений или преуменьшить значение чего-то.
Невероятная Одесса: смотрите видео
24 Канал уже обращал внимание на языковые особенности Одесской области в материале о " различия между говорами Львовской и Одесской областей ". А в шуточной версии радиодиктанта, написанной автором Ниной Курьята, можно найти целый ряд колоритных слов из сельской жизни региона.