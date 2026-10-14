Как говорят в Одесской области: плацинды, кабаки, цимес и другие языковые курьезы

Одессу часто узнают по юмору, характерной интонации и метким выражениям. Однако языковое богатство региона гораздо шире: украинские говоры Одесской области имеют собственные слова, отражающие местный быт, традиции и кулинарные привычки.

Подборку интересных слов этого региона предлагает "24 Канал" со ссылкой на "Словарь украинских говоров Одесской области".

Какие слова можно услышать в Одесской области?

Одесская область – один из тех регионов Украины, где речь особенно тесно связана с историей края, его географией и бытом жителей. Здесь есть степные села, на северо-западе ощущается влияние Подолья, рыбацкие поселения у Дуная и Черного моря, виноградники Буджака, старинные торговые города. В каждой местности формировались свои слова, выражения и языковые особенности.

В "Словаре украинских говоров Одесской области" под редакцией Александра Бондаря собрано около 5000 слов. Это свидетельствует о том, насколько богата местная лексика.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Поэтому, слушая жителей Одесской области, можно услышать незнакомые названия рыболовных снастей, посуды, одежды, растений и даже привычные слова с необычным значением. А еще – встретить языковые особенности, возникшие в результате длительных контактов украинского языка с болгарским, молдавским, румынским, гагаузским и другими языками региона.

Одежда и быт:

Галанка – теплая мужская рубашка или пиджак. Гаванос – большая глиняная посуда для воды, кувшин. Гладущик – глиняный сосуд для молока. Цидилок – ткань или приспособление для процеживания жидкости. Балия – большая хозяйственная посуда.

Еда и овощи:

Плацинди – лепешки или пироги с начинкой. Сині – баклажаны. Кабаки – тыквы или кабачки. Кисляк – кислое молоко. Дзандзари – очень мелкие абрикосы. Бриндуша – подснежник с съедобным корнем или его луковичка. Кабасьма – сорт винограда, из которого получается слабое вино. Галунка – раскрашенное яйцо, крашенка.

Рыболовство и хозяйство:

Бичешник – рыбак, ловящий бычков волоком. Бунт – сеть без канатов длиной 60–70 метров. Галаган – большие поплавки на неводе. Дуванити – делить пойманную рыбу между рыбаками. Іпрак – сом весом более двух килограммов. Завод – помещение у воды для хранения рыболовных снастей.

Природа и местность:

Абазія – восточный ветер. Кимбур – юго-восточный ветер. Вада – ручей на огороде, по которому вода течет к грядкам. Зворота – межевая дорога между полями. Кемпери – крутые горы или холмы. Козак – лесник, человек, который охраняет лес.

Другие колоритные слова:

Калабалик – суматоха, шум, переполох или пустые разговоры. Гурдудия – место для репетиций колядников и щедрувальников или рождественские гуляния молодежи. Тутки – здесь, в этом месте.

Стоит помнить, что эти слова не распространены одинаково по всей области. Часть из них зафиксирована лишь в отдельных селах, а некоторые связаны с конкретными занятиями – например, рыболовством или виноградарством.

Как говорят в Одесской области: смотрите видео

А как говорят в самой Одессе?

Одесская речь имеет свою собственную историю. Город развивался как большой порт и торговый центр, где общались люди разного происхождения. Украинский, русский, идиш, греческий и другие языки взаимодействовали между собой, влияя на городскую речь.

Когда говорят о знаменитом одесском колорите, обычно вспоминают иронию, остроумные ответы и умение превратить обычный разговор в шутку. Этот образ закрепился в литературе, театре и кино.

Вот несколько колоритных слов и выражений из статьи Туристического портала Одессы:

Гешефт – выгодная сделка, махинация.

– выгодная сделка, махинация. Шлемазл – неумеха, неудачник.

неумеха, неудачник. Цимес – самое интересное, самое существенное.

– самое интересное, самое существенное. Лафа – легкая, беззаботная жизнь; незаурядная удача.

– легкая, беззаботная жизнь; незаурядная удача. Не фонтан – посредственно, не очень хорошо.

– посредственно, не очень хорошо. Ша! – тихо, молчи!

тихо, молчи! На шару – бесплатно, даром.

– бесплатно, даром. Бекицер – быстро, скорее.

быстро, скорее. Маламурити – есть с удовольствием, уплетать.

– есть с удовольствием, уплетать. Нивроку – неплохо; также пожелание, чтобы не сглазить.

неплохо; также пожелание, чтобы не сглазить. Фильдеперсовый – изысканный, хитроумный или необычный.

изысканный, хитроумный или необычный. Шухлядка – маленький ящик, выдвижной ящик.

– маленький ящик, выдвижной ящик. Кошерный – хороший, качественный, замечательный; в переносном смысле.

– хороший, качественный, замечательный; в переносном смысле. Гармидер – беспорядок, суматоха.

– беспорядок, суматоха. "А что это такое?" – ироничная реплика, которой можно встретить возражение или вызов.

– ироничная реплика, которой можно встретить возражение или вызов. "Я вас умоляю!" – эмоциональное выражение, с помощью которого можно отмахнуться от преувеличений или преуменьшить значение чего-то.

Невероятная Одесса: смотрите видео

24 Канал уже обращал внимание на языковые особенности Одесской области в материале о " различия между говорами Львовской и Одесской областей ". А в шуточной версии радиодиктанта, написанной автором Ниной Курьята, можно найти целый ряд колоритных слов из сельской жизни региона.