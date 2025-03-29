МОН будет бороться с недобропорядочностью в научных публикациях

Министерство образования и науки Украины намерено отслеживать случаи недобропорядочности в научных публикациях. А также исключать такие издания из перечня профессиональных.

Такую норму содержит проект Порядка формирования перечня научных профессиональных изданий, вынесенный на общественное обсуждение. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также МОН имеет несколько сценариев повышения зарплат учителей, – Лисовой

МОН будет отслеживать факты недоброчесности в научных публикациях

В проекте документа говорится, в частности, о том, что основанием для невключения в перечень профессиональных изданий или исключения из него является применение издателями "хищнических практик".

Говорится о практиках, которые применяют издатели с целью получения финансовой выгоды, пренебрегая принципами публикационной этики и процедуры рецензирования. Примерами таких практик является публикация статей одного и того же автора несколько раз в одном выпуске; публикация статей, созданных с использованием искусственного интеллекта; публикация статей "задним числом" и тому подобное.

Кроме этого, предусмотрели исключение издания из перечня профессиональных изданий в случае сотрудничества издателей с "фабриками научных публикаций", то есть организациями, которые предлагают услуги по написанию диссертаций, монографий и статей на заказ.

С целью внедрения этих изменений в МОН создали рабочую группу, которая работает над обновлением Порядка формирования перечня профессиональных изданий.

Ученые и издатели могут присоединиться к общественному обсуждению обновленного Порядка.

Предложения и замечания к указанному проекту можно присылать до 13 апреля 2025 года на электронный адрес kadry.atest@mon.gov.ua.

Напомним, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отдавал заявлял, что будет формировать в Украине новую культуру добропорядочности.