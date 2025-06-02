Укр Рус
Учеба Саморазвитие У слова "добре" много значений и еще больше синонимов: обогатите свой язык
2 июня, 16:12
3

У слова "добре" много значений и еще больше синонимов: обогатите свой язык

Алеся Кух
Основні тези
  • Слово "добре" имеет много значений и синонимов в украинском языке, которые можно использовать для обогащения речи.
  • Синонимы к "добре" включают: гаразд, удачно, хорошо, лепсько, файно, среди других, в зависимости от контекста.

Довольно часто мы используем слово "добре" в разных значениях. Но к нему есть еще немало интереснейших синонимов на разные случаи жизни.

Какими еще словами и выражениями можно заменить "добре", рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Мокасины", "макасины" или "мокасины": как правильно назвать эту пару летней обуви

Какое значение у слова "хорошо"

Слово "добре" едва ли не самое популярное в речи. Им можно отреагировать на многие ситуации. Но в украинском языке есть много синонимов, которыми можно взаимозаменить едва ли не любое слово, и сделать вашу речь богатой, интересной, разнообразной.

Само слово – "хорошо" – наречие и его употребляют в нескольких случаях, и к каждому из них можно подобрать другие варианты. Вот какие соответствия синонимы приводит ресурс Горох, опираясь на различные словари украинского языка, и их немало, как и к слову "бить".

"Добре" – в значении согласия:

  • гаразд,
  • добро,
  • нехай / хай,
  • най буде,
  • порядок,
  • іде / піде
  • чи сучасне – ОК.

"Добре" – в значении усиления важности, что все получилось (хорошо сделано, хорошо сказано):

  • вдало,
  • гарно,
  • гоже,
  • добряче,
  • здорово,
  • ладно,
  • лепсько,
  • порядно,
  • славно,
  • до пуття,
  • належним чином,
  • удало / вдало,
  • файно,
  • по-божому / по-людськи
  • як слід,
  • як по нотах,
  • як по маслу,
  • як по писаному,
  • як має бути.
"Добре" – в значении состояния, ощущений или эмоций ("мне сейчас хорошо"):
 
  • гарно,
  • гоже,
  • красно,
  • любо,
  • ліпо,
  • медяно,
  • мило,
  • охвітно,
  • славно,
  • пишно,
  • файно,
  • чарівно,
  • чудесно,
  • чудно, 
  • чудово
  • хороше.
"Добре" – в значении усиления впечатлений, также негативных (хорошо замерз):
  •  сильно,
  • вельми,
  • дуже,
  • зовсім,
  • остаточно.

А еще вместо – "добре відомо" "достеменно відомо" или "точно відомо".

Слово "добре" даже употребляется в ругани, или народных проклятиях – "Щоб тобі добре було!" или другой вариант – "Щоб тобі пусто було!".

Довольно часто, слово "добре" используют как ответ – "Як ти?" – "Все добре!". Пусть в вашей жизни на строю действительно все будет хорошо – лепсько, файно, гоже, пишно – или как одно из тех слов, которое вам пришлось по душе.