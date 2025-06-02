У слова "добре" много значений и еще больше синонимов: обогатите свой язык
- Слово "добре" имеет много значений и синонимов в украинском языке, которые можно использовать для обогащения речи.
- Синонимы к "добре" включают: гаразд, удачно, хорошо, лепсько, файно, среди других, в зависимости от контекста.
Довольно часто мы используем слово "добре" в разных значениях. Но к нему есть еще немало интереснейших синонимов на разные случаи жизни.
Какими еще словами и выражениями можно заменить "добре", рассказывает 24 Канал.
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Какое значение у слова "хорошо"
Слово "добре" едва ли не самое популярное в речи. Им можно отреагировать на многие ситуации. Но в украинском языке есть много синонимов, которыми можно взаимозаменить едва ли не любое слово, и сделать вашу речь богатой, интересной, разнообразной.
Само слово – "хорошо" – наречие и его употребляют в нескольких случаях, и к каждому из них можно подобрать другие варианты. Вот какие соответствия синонимы приводит ресурс Горох, опираясь на различные словари украинского языка, и их немало, как и к слову "бить".
"Добре" – в значении согласия:
- гаразд,
- добро,
- нехай / хай,
- най буде,
- порядок,
- іде / піде
- чи сучасне – ОК.
"Добре" – в значении усиления важности, что все получилось (хорошо сделано, хорошо сказано):
- вдало,
- гарно,
- гоже,
- добряче,
-
здорово,
-
ладно,
-
лепсько,
-
порядно,
-
славно,
-
до пуття,
-
належним чином,
-
удало / вдало,
-
файно,
-
по-божому / по-людськи
-
як слід,
-
як по нотах,
-
як по маслу,
-
як по писаному,
-
як має бути.
-
гарно,
-
гоже,
-
красно,
-
любо,
-
ліпо,
-
медяно,
-
мило,
-
охвітно,
-
славно,
-
пишно,
-
файно,
-
чарівно,
-
чудесно,
-
чудно,
-
чудово
-
хороше.
-
сильно,
- вельми,
- дуже,
- зовсім,
- остаточно.
А еще вместо – "добре відомо" – "достеменно відомо" или "точно відомо".
Слово "добре" даже употребляется в ругани, или народных проклятиях – "Щоб тобі добре було!" или другой вариант – "Щоб тобі пусто було!".
Довольно часто, слово "добре" используют как ответ – "Як ти?" – "Все добре!". Пусть в вашей жизни на строю действительно все будет хорошо – лепсько, файно, гоже, пишно – или как одно из тех слов, которое вам пришлось по душе.