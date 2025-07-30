Завершается срок подачи заявлений поступающих на бакалавриат или на медицинского магистра в вузы в 2025 году. Это можно сделать до 18:00 1 августа.

Говорится как о поступающих на бюджет, так и или контракт. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Можно ли еще подать заявление на поступление?

Максимум абитуриент может подать 15 заявлений. При этом их не более 5 – на бюджет.

В каждом заявлении нужно правильно указать приоритетность. Ее нельзя изменить после подачи заявления и его регистрации. В случае отмены приоритетность теряется.

Все заявления подают через электронный кабинет абитуриента.

Советуем не откладывать подачу заявлений на последние часы. Ежегодно с 14:00 до 18:00 в день завершения приема заявлений система испытывает большую нагрузку,

– отмечают в МОН.

Подробный гид по поступлению – с объяснениями о мотивационных письмах, коэффициенты и расчет конкурсного балла – можно найти на сайте ЕГЭБО Вступление-2025.

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С 1 сентября до 20 октября вузы могут проводить дополнительные наборы только на контракт, если это предусмотрели в Правилах приема учебного заведения.