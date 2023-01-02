Невероятные и магические истории: какую увлекательную книгу подарить ребенку на Рождество
Источник:vikna.tv
Многие украинцы традиционно на Новый год и Рождество дарят своим детям подарки. Так, книги являются одними из самых полезных для малышей.
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Какую книгу подарить ребенку на Рождество.
Если родители хотят подарить ребенку рождественское настроение, стоит присмотреться к таким книгам.
Книга для ребенка до 6 лет
Карин-Мари Амйо – Прекрасные бабушкины сказочки
Книга содержит небольшие истории о благородном Господе Олене и мышке Цыбулько. Также о старенькой бабушке, которая испекла пирог, великана-одиночка и других героев. Вместо этого праздничную атмосферу подарит история о семье кроликов и их рождественских капчиках. К тому же издание содержит красивые иллюстрации.
Фридерун Райхенштеттер – Рождественская Мишка в зимней стране чудес. Адвент календарь
Книга содержит 24 рождественских истории о маленькой мышке. Она в канун Рождества получила сообщение от Санты. Тот же сказал, что не может прибыть в лес на праздник. Мышка вместо этого думает, как помочь.
Издание, к слову, можно использовать как адвент-календарь. Книга также содержит увлекательные иллюстрации.
Мириам Манн – Суета в рождественской школе
Спасти Санту и праздник пытаются также герои книги "Суета в рождественской школе". Эта история также довольно остроумна. Это история о Рождественской школе на далеком Севере. В ней преподает Санта: учит маленьких оленей, рождественских ангелочков и эльфов всему о Рождестве. Однако однажды он теряет память. А дети ожидают подарки…
Аннетте Амргайн – Письмо на Рождество
В этой книге светлые и трогательные рождественские истории. Они об енотенке Паке, мечтающем о приветствии на Рождество. Также о белочке Пятно, возглавившей хор лесных зверей.
Стефания Леонарди Гартли – О магии и волшебстве. Самые красивые сказки
В этой книге дети встретят героев 12 сказок братьев Гримм, Клеменса Брентано и французской сказочницы мадам д'Онуа. Без сомнения, эти сказки очаровывают и поразят вашего ребенка.
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Книги для детей старше 12 лет
Наталья Матолинец – Все мои ключи и Гая
Игнис Эмилиуш всегда прислушивался к Кодексу колдунов. Однако встреча с Гайей все изменила и погрузила его в полное открытие путешествие. Эта магическая история точно понравится вашему ребенку – особенно в канун праздников.
Наталья Довгопол – Найти страну амазонок
Это волшебная история о княжеской Катре Замковецкой. Она отправилась искать страну амазонок. По дороге ей встречаются любопытные и загадочные спутники. Впоследствии главную героиню ждет трудный выбор. Следовательно, это увлекательное приключение поразит и очарует вашего ребенка.