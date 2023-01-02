Невероятные и магические истории: какую увлекательную книгу подарить ребенку на Рождество

Следовательно, родители часто думают, какую полезную книгу подарить ребенку. И отдать предпочтение бумажному или электронному варианту?

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Какую книгу подарить ребенку на Рождество.

Если родители хотят подарить ребенку рождественское настроение, стоит присмотреться к таким книгам.

Книга для ребенка до 6 лет

Карин-Мари Амйо – Прекрасные бабушкины сказочки

Книга содержит небольшие истории о благородном Господе Олене и мышке Цыбулько. Также о старенькой бабушке, которая испекла пирог, великана-одиночка и других героев. Вместо этого праздничную атмосферу подарит история о семье кроликов и их рождественских капчиках. К тому же издание содержит красивые иллюстрации.

Фридерун Райхенштеттер – Рождественская Мишка в зимней стране чудес. Адвент календарь

Книга содержит 24 рождественских истории о маленькой мышке. Она в канун Рождества получила сообщение от Санты. Тот же сказал, что не может прибыть в лес на праздник. Мышка вместо этого думает, как помочь.

Издание, к слову, можно использовать как адвент-календарь. Книга также содержит увлекательные иллюстрации.

Мириам Манн – Суета в рождественской школе

Спасти Санту и праздник пытаются также герои книги "Суета в рождественской школе". Эта история также довольно остроумна. Это история о Рождественской школе на далеком Севере. В ней преподает Санта: учит маленьких оленей, рождественских ангелочков и эльфов всему о Рождестве. Однако однажды он теряет память. А дети ожидают подарки…

Аннетте Амргайн – Письмо на Рождество

В этой книге светлые и трогательные рождественские истории. Они об енотенке Паке, мечтающем о приветствии на Рождество. Также о белочке Пятно, возглавившей хор лесных зверей.

Стефания Леонарди Гартли – О магии и волшебстве. Самые красивые сказки

В этой книге дети встретят героев 12 сказок братьев Гримм, Клеменса Брентано и французской сказочницы мадам д'Онуа. Без сомнения, эти сказки очаровывают и поразят вашего ребенка.

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Книги для детей старше 12 лет