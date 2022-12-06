Будет в восторге: что полезного и интересного подарить ребенку-школьнику на День Святого Николая

6 декабря по григорианскому календарю отмечают День Святого Николая. Больше этого праздника ждут дети, ведь под подушкой всегда находят интересные подарки.

По юлианскому календарю День Святого Николая празднуют 19 декабря. Но если бы вы не отмечали этот праздник, советуем ответственно отнестись к выбору подарка ребенку, который с нетерпением ждет подарков. Что оригинального и интересного подарить школьнику на День Святого Николая, читайте в материале 24 канала .

Читайте 6 декабря – День Святого Николая: замечательные картинки-поздравления с праздником

Что подарить школьнику на Николая

Чтобы не разочаровать ребенка, стоит в канун праздника поинтересоваться у него, какой подарок он хочет получить от Святого Николая. Конечно, если ваше чадо было вежливым весь год. Традиционно дети пишут письмо Николаеву. Родителям при этом следует помнить: подарок должен быть практичным и полезным. Хотя это не значит, что школьники не должны получить что-нибудь хорошее и необычное.

Идеи подарков

Сладости

Самый популярный подарок на Николая для ребенка – это сладости. Ну какой же праздник без конфет? Их выбор зависит от предпочтений ребенка. Популярны, кстати, пряники-николайчики и шоколадные фигурки Святого Николая в разных формах. Здесь уже по вашему выбору.

Игрушки

Также полезным и интересным подарком ребенку-школьнику были и есть игрушки. Выбор подарка также зависит от предпочтений ребенка, однако при покупке игрушки следует учесть возраст и пол ребенка. Можете купить, например:

мягкие игрушки;

конструкторы;

интерактивные игрушки;

куклы;

трансформеры, роботы.

Книги

Ценным и полезным подарком как мальчишкам, так и девочкам будет книга. Для младших школьников можно подобрать книгу по мотивам любимого мультика, для старших – приключенческие произведения и фантастику.

Наборы для творчества и экспериментов

Интересным подарком для детей будут наборы для творчества. В частности, можно выбрать следующие:

краски, карандаши, цветная бумага;

наборы для лепки для развития мелкой моторики и креатива;

детские музыкальные инструменты;

наборы для юных физиков, химиков или археологов.

Настольные игры

Ассортимент настольных игр довольно велик. Поэтому смело подбирайте что-то интересное для школьников всех возрастов. Впоследствии вы можете играть в настольные игры с вашими детьми.

Лыжи, санки

Если вы и ваши дети в безопасности, можете подарить им лыжи или санки. Эти подарки придадут физической активности в жизнь ваших детей и помогут снизить время проведения за монитором.

Впечатление

Чтобы отвлечь ребенка от проблем в обучении и возможной тревожности из-за войны в Украине, можете подарить своему школьнику участие в интересном мастер-классе. Это могут быть танцы, курсы по рисованию, кулинарии, лепка из глины, создание елочных украшений, изготовление леденцов, вокал и т.д. Главное – чтобы вашему ребенку было интересно.

Гаджеты

Гаджеты также будут полезным подарком в День Святого Николая для ребенка. Это может быть мобильный телефон, планшет, ноутбук, игровые приставки и т.д. Всё зависит от возраста ребенка и родительского бюджета.

К теме День Святого Николая 2022: когда украинцы отмечают праздник – 6 или 19 декабря

Практические подарки

Можете дарить детям также одежду, обувь или рюкзак. Он точно будет нелишним. Однако если хотите быть креативным, подарите ребенку вещь, например, с любимым героем мультфильма. Такой подарок точно будет по душе вашим малышам.

Географические подарки

Если ваши малыши любознательны, можете подарить ей глобус или подушку с картой Украины. Да, ваше чадо сможет усовершенствовать свои знания по географии. Можно приобрести глобус звездного неба и вместе с ребенком рассматривать созвездие.

Покрывало с светящимися узорами

Светящееся в темноте покрывало станет не только красивым, но и полезным подарком для вашего ребенка. В частности, если она боится тьмы. Детскую комнату оно не осветит, но точно сделает ее более уютной.

В целом выбор подарков достаточно велик. Все зависит от вашей фантазии и предпочтений ребенка.