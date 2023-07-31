Начался прием заявок на поступление в магистратуру: о чем следует не забыть
31 июля 2023, 20:40Читати новину українською
Источник:МОН
Желающие поступать на магистратуру уже могут подавать документы в вузы. Вступительная кампания продлится до 18:00 21 августа.
Сегодня, 31 июля, стартовала вступительная кампания по магистратуре. Подача заявок продлится до 21 августа.
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Обнародование рекомендаций на бюджет намечено на 26 августа, а на контракт – с 30 августа.
Как правильно подать заявление
Алгоритм подачи заявления на магистратуру очень прост. Сначала нужно войти в свой электронный кабинет. После этого нужно ввести необходимые данные и добавить качественное фото.
Затем нужно действовать следующим образом:
- через поиск находим желаемую конкурсную позицию и выберите источник финансирования;
- заявления на бюджет разделяем по приоритету от 1 до 5;
- отмечаем, получали ли уже степень магистра;
- выбираем результаты вступительных экзаменов, добавляем мотивационное письмо;
- проверяем внесенные данные и подтверждаем подачу заявления.