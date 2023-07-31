В частности, обустраивают надежные укрытия, чтобы учебные заведения могли работать очно. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко рассказал в эфире телемарафона, как идет подготовка.

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Как идет подготовка к учебному году 2023 – 24

Приблизительно 65% учебных заведений в нашем государстве уже оборудовали укрытиями. По словам Витренко, разместиться там может около 56% учеников и студентов.

Государство выделило отдельную субвенцию для обеспечения и дополнительного обустройства укрытий – это 1,5 миллиарда гривен. Принято постановление о его распределении, и эта субвенция уже пошла по регионам, и регионы должны обустраивать укрытия там, где их нет,

– уточнил чиновник.

И добавил, что лучшая ситуация с укрытиями – в училищах – 95% оборудовали укрытиями. Со школами и детскими садами ситуация хуже: 75% и 55% соответственно оборудованы хранилищами.

Витренко уверен, что к началу учебного года власти в регионах сделают все возможное для того, чтобы с 1 сентября дети могли учиться очно в учебных заведениях. При этом уточнил: за состояние укрытий в садиках, школах и училищах отвечают местные территориальные общины, а за укрытие в колледжах и вузах – руководители этих заведений.

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Как будут учиться дети и студенты учебного года 2023 – 2024, будет зависеть от военно-политической, безопасной ситуации. Окончательное решение принимается ОВА.

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Что ухудшило образовательный процесс в Украине

Среди причин, которые снизили качество образовательного процесса в Украине: