Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства рассказал, что Кабмин согласует соответствующее постановление. И добавил, что дети и студенты будут обучаться до 28 июня 2024 года.
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Когда стартует и закончится учебный год 2023 – 2024
ОВА и директора школ при этом должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой области Украины.
Шмигаль подчеркнул: самое главное – это вопрос безопасности детей и образовательного процесса. Так что построение комфортных и качественных укрытий – это вопрос номер один для реализации.
Средства для этого были выделены. Это 1,5 миллиарда гривен. Местные власти и общины играют в этих решениях главную роль,
– подчеркнул глава правительства.
Он уже неоднократно подчеркивал: надежные и надлежаще оборудованные укрытия должны иметь все учебные заведения.
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Что ухудшило образовательный процесс в Украине
Среди причин, которые снизили качество образовательного процесса в Украине:
- отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями;
- большой объем домашних заданий;
- технические проблемы;
- недостаточное обеспечение учеников и учителей компьютерной техникой;
- нехватка общения;
- отсутствие получения действенного практического опыта и т.п.