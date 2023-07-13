Когда в Украине стартует учебный год 2023 – 2024

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что колледжи, академии и вузы могут самостоятельно определять формат обучения. Все же лучше выйти в офлайн.

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Чиновник отметил, что дистанционный формат получения образования в Украине, внедренный из-за эпидемии коронавируса и войны, негативно повлиял на уровень знаний учеников и студентов.

Среди причин, которые снизили качество образовательного процесса в Украине:

  • отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями;
  • большой объем домашних заданий;
  • технические проблемы;
  • недостаточное обеспечение учеников и учителей компьютерной техникой;
  • нехватка общения;
  • отсутствие получения действенного практического опыта и т.п.

Поэтому МОН рекомендует вузам и колледжам с нового учебного года организовать максимально очное обучение. При этом учитывать наличие и емкость укрытий.

Однако, уточнил чиновник, рекомендация не касается ЗВО и колледжей, расположенных в зонах боевых действий.

В течение июля-августа руководители учебных заведений должны обеспечить обустройство действующих укрытий.

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  • Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов недавно рассказал, что на территории области возобновят очное обучение.
  • Однако такой формат обучения будет возможен только для тех учебных заведений, которые имеют специализированное укрытие. Среди других требований – готовность системы оповещения, заключения путей эвакуации и т.д.
  • Решение Рады обороны касается обучения в детских садах, школах, училищах, колледжах и вузах области. Если требования не смогут осуществить, то обучение будет продолжено в дистанционном формате.