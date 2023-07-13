Коли в Україні стартує навчальний рік 2023 – 2024

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що коледжі, академії та виші можуть самостійно визначати формат навчання. Все ж краще вийти в офлайн.

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Посадовець зауважив, що дистанційний формат здобуття освіти в Україні, впроваджений через епідемію коронавірусу та війну, негативно вплинув на рівень знань учнів та студентів.

Серед причин, які знизили якість освітнього процесу в Україні, такі:

відсутність ефективного зворотного зв'язку з викладачами;

великий обсяг домашніх завдань;

технічні проблеми;

недостатнє забезпечення учнів та вчителів комп'ютерною технікою;

брак спілкування;

відсутність здобуття дієвого практичного досвіду тощо.

Тож МОН рекомендує вишам і коледжам з нового навчального року організувати максимально очне навчання. При цьому враховувати наявність та місткість укриттів.

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Однак, уточнив посадовець, рекомендація не стосується ЗВО і коледжів, що розташовані у зонах бойових дій.

Протягом липня-серпня очільники навчальних закладів мали б забезпечити облаштування чинних укриттів.

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