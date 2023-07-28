Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів, що Кабмін погодить відповідну постанову. І додав, що діти та студенти вчитимуться до 28 червня 2024 року.

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Коли стартує і закінчиться навчальний рік 2023 – 2024

ОВА та за директори шкіл при цьому мають забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації у кожній області України.

Шмигаль наголосив: найголовніше – це питання безпеки дітей та освітнього процесу. Тож побудова комфортних і якісних укриттів – це питання номер один для реалізації.

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Кошти для цього були виділені. Це 1,5 мільярда гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль,

– наголосив очільник уряду.

Він уже неодноразово наголошував: надійні та належно обладнані укриття повинні мати усі заклади освіти.

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Що погіршило освітній процес в Україні

Серед причин, які знизили якість освітнього процесу в Україні, такі: