Зокрема, облаштовують надійні укриття, аби навчальні заклади могли працювати очно. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко розповів в ефірі телемарафону, як триває підготовка.
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Як триває підготовка до навчального року 2023 – 24
Приблизно 65% закладів освіти у нашій державі уже обладнали укриттями. За словами Вітренка, розміститися там може близько 56% учнів та студентів.
Держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів – це 1,5 мільярда гривень. Ухвалена постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає,
– уточнив посадовець.
І додав, що найкраща ситуація з укриттями – в училищах – 95% обладнали укриттями. Зі школами та дитячими садочками ситуація гірша: 75% та 55% відповідно обладнані сховищами.
Натомість Вітренко впевнений, що до початку навчального року влада у регіонах зроблять все можливе для того, щоб з 1 вересня діти могли навчатися очно в закладах освіти. При цьому уточнив: за стан укриттів у садочках, школах та училищах відповідають місцеві територіальні громади, а за укриття у коледжах та вишах – керівники цих закладів.
Як навчатимуться діти та студенти навчальному році 2023 – 2024, залежатиме від військово-політичної, безпекової ситуації. Остаточне рішення ухвалюють ОВА.
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Що погіршило освітній процес в Україні
Серед причин, які знизили якість освітнього процесу в Україні, такі:
- відсутність ефективного зворотного зв'язку з викладачами;
- великий обсяг домашніх завдань;
- технічні проблеми;
- недостатнє забезпечення учнів та вчителів комп'ютерною технікою;
- брак спілкування;
- відсутність здобуття дієвого практичного досвіду тощо.