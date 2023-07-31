Сегодня, 31 июля, стартовала вступительная кампания по магистратуре. Подача заявок продлится до 21 августа.

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Обнародование рекомендаций на бюджет намечено на 26 августа, а на контракт – с 30 августа.

Как правильно подать заявление

Алгоритм подачи заявления на магистратуру очень прост. Сначала нужно войти в свой электронный кабинет. После этого нужно ввести необходимые данные и добавить качественное фото.

Затем нужно действовать следующим образом: