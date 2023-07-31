Сьогодні, 31 липня, стартувала вступна кампанія на магістратуру. Подача заявок триватиме до 21 серпня.

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Оприлюднення рекомендацій на бюджет заплановане на 26 серпня, а на контракт – із 30 серпня.

Як правильно подати заяву

Алгоритм подачі заяви на магістратуру дуже простий. Спочатку треба увійти у свій електронний кабінет. Після цього потрібно ввести необідні дані та додати якісне фото.

Потім потрібно діяти наступним чином: