Сьогодні, 31 липня, стартувала вступна кампанія на магістратуру. Подача заявок триватиме до 21 серпня.

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Оприлюднення рекомендацій на бюджет заплановане на 26 серпня, а на контракт – із 30 серпня.

Як правильно подати заяву

Алгоритм подачі заяви на магістратуру дуже простий. Спочатку треба увійти у свій електронний кабінет. Після цього потрібно ввести необідні дані та додати якісне фото.

Потім потрібно діяти наступним чином:

  • через пошук знаходимо бажану конкурсну позицію та оберіть джерело фінансування;
  • заяви на бюджет розділяємо за пріоритетом від 1 до 5;
  • зазначаємо, чи вже здобували ступінь магістра;
  • обираємо результати вступних випробувань, додаємо мотиваційного листа;
  • перевіряємо внесені дані та підтверджуємо подання заяви.