Сьогодні, 31 липня, стартувала вступна кампанія на магістратуру. Подача заявок триватиме до 21 серпня.
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Оприлюднення рекомендацій на бюджет заплановане на 26 серпня, а на контракт – із 30 серпня.
Як правильно подати заяву
Алгоритм подачі заяви на магістратуру дуже простий. Спочатку треба увійти у свій електронний кабінет. Після цього потрібно ввести необідні дані та додати якісне фото.
Потім потрібно діяти наступним чином:
- через пошук знаходимо бажану конкурсну позицію та оберіть джерело фінансування;
- заяви на бюджет розділяємо за пріоритетом від 1 до 5;
- зазначаємо, чи вже здобували ступінь магістра;
- обираємо результати вступних випробувань, додаємо мотиваційного листа;
- перевіряємо внесені дані та підтверджуємо подання заяви.