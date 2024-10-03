Поддержал ли приватизацию вузов и их имущества Образовательный комитет Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал инициативу по приватизации вузов и их имущества в Украине. Решение нардепы приняли во время заседания.

Норму о возможности приватизации университетов, которую заложили в законопроекте о государственном бюджете, рекомендовали сузить до реорганизованных высших учебных заведений.

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Позволят ли чиновники приватизировать ЗВО

Так, нардепы Образовательного комитета рекомендовали правительству в течение трех месяцев разработать и предоставить предложения и механизмы по потенциальной приватизации имущества и объектов государственных высших учебных заведений и научных учреждений, которые реорганизованы на основе предоставленного МОН перечня указанных вузов и научных учреждений. А также тех вузов, которые намерены впоследствии реорганизовать.

Интересно! Минобразования Украины также поручили предоставить правительству и профильному комитету перечень государственных ЗВО и научных учреждений, которые уже реорганизованы путем объединения или присоединения. А также – план реорганизации на 2025 год.

В течение шести месяцев министерство должно провести инвентаризацию имущества и объектов государственных высших учебных заведений и научных учреждений, которые уже реорганизованы или присоединены, и предоставить эту информацию комитету ВР.

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