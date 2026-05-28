Что такое "поговаривают" и что делают этим словом, значение которого известно далеко не всем

Украинский язык пережил не одни изменения – естественные и принудительные. Что-то отошло с течением времени, а что-то под влиянием или давлением другого языка. Но когда снова знакомишься со словами делаешь вывод, что стоит вернуть.

Какое значение у слова "подейкують" и как точно его использовать, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Что означает слово "подейкують"?

Как часто вы слышали слово "подейкують"? Оно звучит так, будто кто-то что-то потихоньку пересказывает на кухне: "Подейкують, що він уже повернувся", "У місті подейкували про дивну знахідку…". Но откуда взялось это слово?

Глагол "поговаривать" относится к разговору, но имеет несколько значений:

"пересказывать слухи",

"говорить между людьми" то есть – поголос,

"поговорить о чем-то".

Или же дают такое определение – "время от времени, иногда говорить, рассказывать что-либо о ком-то, что-то; пересказывать слухи, поголоски и прочее.

Самое интересное – его происхождение. Слово образовалось от древнего и ныне диалектного "дейкать" – то есть "говорить", "говорить". А "дейкати", в свою очередь, связано со старой частицей "дей" – "мол", "говорят". Этимологи выводят это еще от праславянского děti / dějati – "говорить", "вещать".

То есть буквально "поговаривать" – это как бы "понемногу говорить", "пересказывать из уст в уста".

Если разобрать строение слова, то и оно тоже красноречивое:

по- – оттенок неполного или повторяющегося действия;

дейк – старое "говорить";

-увати – типичный украинский глагольный суффикс.

Получается очень живая картина: люди не официально сообщают, а именно "подейкують" - тихо, между прочим, будто пускают молву.

Интересно, что сегодня слово имеет легкий оттенок недостоверности. Если мы говорим "подейкують", то будто сразу предупреждаем: "Я не утверждаю, но такие слухи ходят".

Слово старое, но до сих пор удивительно живое – его возродили и в литературе, и в повседневной речи современные языковеды-блогеры. И даже если вы введете в поиске это слово, немало подписей к различным видео – о товарах, услугах, кулинарии и прочее: "Говорят, что так вкуснее!" или "Говорят, что здесь дешевле / качественнее" и тому подобное". Согласитесь, что слухи, похоже будут существовать всегда – а значит, люди еще долго будут поговаривать.

Интересный разговор с использованием слова и других украинских слов, которыми пользовались в разговоре еще в начале ХХ века воссоздала языковед Алина Острожская. Попробуйте и вы его ввести в оборот в своей речи.

Конечно, можно сказать, что люди говорят, пересказывают, сплетничают, но интереснее, когда услышите – подейкують.

Не может не радовать, что немало забытых украинских слов снова возвращаются в речь благодаря блогерам, языковеда, кулинарам и деятелям культуры.

Одно из интересных слов – "набуток", вернулось в оборот благодаря песне "Культура" певицы FIЇNKA. О его значении мы писали ранее.