Многие слова "советы" заставили считать непрестижными – то ли "сельскими", то ли "панскими", – но это совсем не так. Именно диалекты и говоры развивают, сохраняют и делают живым язык. А еще – сохраняют связь поколений. Поэтому 24 Канал, ссылаясь на блог Алины Острожской, предлагает вам взять в речь несколько интереснейших украинских слов.

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Почему бы не заговорить этими словами

Вот вам 22 слова для языкового разнообразия. Эти слова – живые, разговорные и активно использовались:

"Подейкують" – рассказывают "Достобиса" – много, часто "Чаркуватися" – выпивать "Гребувати" – быть разборчивым., более тщательным "Вдосвіта" – на рассвете, очень рано "Надудлитися" – напиться алкоголя до пьяна "Плентатися" – передвигаться очень медленно "Недоладний" – не такой как надо "Панткатися" – нянчить, уделять много внимания и времени "Потурати" – выполнять чьи-то желания "Далебі" – по правде говоря "Нівроку" – ничтоже сумняшеся "Облудник" – не искренний, лицемерный человек "Викрути" – ловкие, хитрое поведение "Виверти" – ловкое, хитрое действие "Переінакшити" – переиначить сказанное или сделанное "Сердега" – бедняга "Скруха" – удручающее настроение, грусть "Зметикувати" – понять, додуматься "Походеньки" – приключения во время гуляния "Оговтатися" – вернуться к нормальному состоянию "Нарізно" – отдельно

А вот пример рассказа, чтобы их использовать:

"Подейкують, цей Петро, достобіса чаркується зі своїми друзями. Замість гребувати, він уже вдосвіта надудлиться і плентається. Таке недоладне! Чого Ірина з ним панькається і вічно потурає йому?! Далебі, нівроку така жінка і зв'язалася з цим облудником. А той постійно свої викрути та виверти їй показує – вічно все переінакшить. А вона, сердега, її аж скруха бере! Одного разу вона зметикувала про його походеньки, то після останнього разу, то аж ледве оговталася. Їм краще нарізно!"

Попробуйте так рассказать: смотрите видео

Так, необычно, – но красиво, динамично, живо! Так до сих пор разговаривают в селах, а украинский язык – это не только литературный! Возьмите что-то в свою речь и удивите окружающих!