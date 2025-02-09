Многие слова "советы" заставили считать непрестижными – то ли "сельскими", то ли "панскими", – но это совсем не так. Именно диалекты и говоры развивают, сохраняют и делают живым язык. А еще – сохраняют связь поколений. Поэтому 24 Канал, ссылаясь на блог Алины Острожской, предлагает вам взять в речь несколько интереснейших украинских слов.
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Почему бы не заговорить этими словами
Вот вам 22 слова для языкового разнообразия. Эти слова – живые, разговорные и активно использовались:
- "Подейкують" – рассказывают
- "Достобиса" – много, часто
- "Чаркуватися" – выпивать
- "Гребувати" – быть разборчивым., более тщательным
- "Вдосвіта" – на рассвете, очень рано
- "Надудлитися" – напиться алкоголя до пьяна
- "Плентатися" – передвигаться очень медленно
- "Недоладний" – не такой как надо
- "Панткатися" – нянчить, уделять много внимания и времени
- "Потурати" – выполнять чьи-то желания
- "Далебі" – по правде говоря
- "Нівроку" – ничтоже сумняшеся
- "Облудник" – не искренний, лицемерный человек
- "Викрути" – ловкие, хитрое поведение
- "Виверти" – ловкое, хитрое действие
- "Переінакшити" – переиначить сказанное или сделанное
- "Сердега" – бедняга
- "Скруха" – удручающее настроение, грусть
- "Зметикувати" – понять, додуматься
- "Походеньки" – приключения во время гуляния
- "Оговтатися" – вернуться к нормальному состоянию
- "Нарізно" – отдельно
А вот пример рассказа, чтобы их использовать:
"Подейкують, цей Петро, достобіса чаркується зі своїми друзями. Замість гребувати, він уже вдосвіта надудлиться і плентається. Таке недоладне! Чого Ірина з ним панькається і вічно потурає йому?! Далебі, нівроку така жінка і зв'язалася з цим облудником. А той постійно свої викрути та виверти їй показує – вічно все переінакшить. А вона, сердега, її аж скруха бере! Одного разу вона зметикувала про його походеньки, то після останнього разу, то аж ледве оговталася. Їм краще нарізно!"
Попробуйте так рассказать: смотрите видео
Так, необычно, – но красиво, динамично, живо! Так до сих пор разговаривают в селах, а украинский язык – это не только литературный! Возьмите что-то в свою речь и удивите окружающих!