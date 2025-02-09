Многие слова "советы" заставили считать непрестижными – то ли "сельскими", то ли "панскими", – но это совсем не так. Именно диалекты и говоры развивают, сохраняют и делают живым язык. А еще – сохраняют связь поколений. Поэтому 24 Канал, ссылаясь на блог Алины Острожской, предлагает вам взять в речь несколько интереснейших украинских слов.

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Почему бы не заговорить этими словами

Вот вам 22 слова для языкового разнообразия. Эти слова – живые, разговорные и активно использовались:

  1. "Подейкують" – рассказывают
  2. "Достобиса" – много, часто
  3. "Чаркуватися" – выпивать
  4. "Гребувати" – быть разборчивым., более тщательным
  5. "Вдосвіта" – на рассвете, очень рано
  6. "Надудлитися" – напиться алкоголя до пьяна
  7. "Плентатися" – передвигаться очень медленно
  8. "Недоладний" – не такой как надо
  9. "Панткатися" – нянчить, уделять много внимания и времени
  10. "Потурати" – выполнять чьи-то желания
  11. "Далебі" – по правде говоря
  12. "Нівроку" – ничтоже сумняшеся
  13. "Облудник" – не искренний, лицемерный человек
  14. "Викрути" – ловкие, хитрое поведение
  15. "Виверти" – ловкое, хитрое действие
  16. "Переінакшити" – переиначить сказанное или сделанное
  17. "Сердега" – бедняга
  18. "Скруха" – удручающее настроение, грусть
  19. "Зметикувати" – понять, додуматься
  20. "Походеньки" – приключения во время гуляния
  21. "Оговтатися" – вернуться к нормальному состоянию
  22. "Нарізно" – отдельно

А вот пример рассказа, чтобы их использовать:

"Подейкують, цей Петро, достобіса чаркується зі своїми друзями. Замість гребувати, він уже вдосвіта надудлиться і плентається. Таке недоладне! Чого Ірина з ним панькається і вічно потурає йому?! Далебі, нівроку така жінка і зв'язалася з цим облудником. А той постійно свої викрути та виверти їй показує – вічно все переінакшить. А вона, сердега, її аж скруха бере! Одного разу вона зметикувала про його походеньки, то після останнього разу, то аж ледве оговталася. Їм краще нарізно!"

Попробуйте так рассказать: смотрите видео

Так, необычно, – но красиво, динамично, живо! Так до сих пор разговаривают в селах, а украинский язык – это не только литературный! Возьмите что-то в свою речь и удивите окружающих!