Чимало слів "совєти" змусили вважати непрестижними – чи то "сільськими", чи то "панськими", – але це зовсім не так. Саме діалекти та говірки розвивають, зберігають та роблять живою мову. А ще – зберігають зв'язок поколінь. Тому 24 Канал, посилаючись на блог Аліни Острозької, пропонує вам взяти у мовлення кільканадцять цікавезних українських слів.

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Чому б не заговорити цими словами

Ось вам 22 слова для мовного різноманіття. Ці слова – живі, розмовні і активно використовувалися:

  1. Подейкують – розповідають
  2. Достобіса – багато, часто
  3. Чаркуватися – випиває
  4. Гребувати – бути перебірливим, ретельнішим
  5. Вдосвіта – на світанку, дуже рано
  6. Надудлитися – напитися алкоголю до п'яну
  7. Плентатися – пересуватися дуже повільно
  8. Недоладний – не такий як треба
  9. Панькатися – няньчити, приділяти багато уваги і часу
  10. Потурати – виконувати чиїсь бажання
  11. Далебі – правду кажучи
  12. Нівроку – нічогенько
  13. Облудник – не щира, лицемірна людина
  14. Викрути – спритні, хитра поведінка
  15. Виверти – спритна, хитра дія
  16. Переінакшити – перекрутити сказане чи зроблене
  17. Сердега – бідолаха
  18. Скруха – гнітючий настрій, смуток
  19. Зметикувати – зрозуміти, додуматися
  20. Походеньки – пригоди під час гуляння
  21. Оговтатися – повернутися до нормального стану
  22. Нарізно – окремо

А ось приклад розповіді, щоб їх використати:

"Подейкують, цей Петро, достобіса чаркується зі своїми друзями. Замість гребувати, він уже вдосвіта надудлиться і плентається. Таке недоладне! Чого Ірина з ним панькається і вічно потурає йому?! Далебі, нівроку така жінка і зв'язалася з цим облудником. А той постійно свої викрути та виверти їй показує – вічно все переінакшить. А вона, сердега, її аж скруха бере! Одного разу вона зметикувала про його походеньки, то після останнього разу, то аж ледве оговталася. Їм краще нарізно!"

Спробуйте так розповісти: дивіться відео

Так, незвично, – але гарно, динамічно, живо! Так і досі розмовляють у селах, а українська мова – це не лише літературна! Візьміть щось до свого мовлення та здивуйте оточення!