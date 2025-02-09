Чимало слів "совєти" змусили вважати непрестижними – чи то "сільськими", чи то "панськими", – але це зовсім не так. Саме діалекти та говірки розвивають, зберігають та роблять живою мову. А ще – зберігають зв'язок поколінь. Тому 24 Канал, посилаючись на блог Аліни Острозької, пропонує вам взяти у мовлення кільканадцять цікавезних українських слів.
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Чому б не заговорити цими словами
Ось вам 22 слова для мовного різноманіття. Ці слова – живі, розмовні і активно використовувалися:
- Подейкують – розповідають
- Достобіса – багато, часто
- Чаркуватися – випиває
- Гребувати – бути перебірливим, ретельнішим
- Вдосвіта – на світанку, дуже рано
- Надудлитися – напитися алкоголю до п'яну
- Плентатися – пересуватися дуже повільно
- Недоладний – не такий як треба
- Панькатися – няньчити, приділяти багато уваги і часу
- Потурати – виконувати чиїсь бажання
- Далебі – правду кажучи
- Нівроку – нічогенько
- Облудник – не щира, лицемірна людина
- Викрути – спритні, хитра поведінка
- Виверти – спритна, хитра дія
- Переінакшити – перекрутити сказане чи зроблене
- Сердега – бідолаха
- Скруха – гнітючий настрій, смуток
- Зметикувати – зрозуміти, додуматися
- Походеньки – пригоди під час гуляння
- Оговтатися – повернутися до нормального стану
- Нарізно – окремо
А ось приклад розповіді, щоб їх використати:
"Подейкують, цей Петро, достобіса чаркується зі своїми друзями. Замість гребувати, він уже вдосвіта надудлиться і плентається. Таке недоладне! Чого Ірина з ним панькається і вічно потурає йому?! Далебі, нівроку така жінка і зв'язалася з цим облудником. А той постійно свої викрути та виверти їй показує – вічно все переінакшить. А вона, сердега, її аж скруха бере! Одного разу вона зметикувала про його походеньки, то після останнього разу, то аж ледве оговталася. Їм краще нарізно!"
Спробуйте так розповісти: дивіться відео
Так, незвично, – але гарно, динамічно, живо! Так і досі розмовляють у селах, а українська мова – це не лише літературна! Візьміть щось до свого мовлення та здивуйте оточення!