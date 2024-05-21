Обучение с августа и по субботам: МОН предоставило рекомендации студентам на новый учебный год
Источник:Министерство образования и науки Украины
Министерство образования и науки Украины предоставило рекомендации по подготовке к учебному году в колледжах, училищах и вузах. Студенты могут начать обучение уже в августе.
В ведомстве напоминают, что система образования Украины и в дальнейшем функционирует в условиях полномасштабной войны. Поэтому учебным заведениям надо эффективно подготовиться к новому осенне-зимнему периоду и отопительному сезону с применением гибкого графика образовательного процесса для экономии энергоресурсов.
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Что нужно знать о подготовке к учебному году 2024/2025
Поэтому в рамках подготовки к новому 2024/2025 учебному году МОН призывает к выполнению важных рекомендаций.
Вузам и колледжам советуют:
- Если возможно, начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года. Исключение – студенты-первокурсники.
- В теплые месяцы года учиться по субботам.
- С середины ноября 2024 года до середины марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул. Если надо – продолжить обучение дистанционно.
- В случае необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.
- Проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты.
- В тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса преимущественно в аудиторном формате с учетом безопасности.
- В прифронтовых и приграничных областях образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. На базе других учебных заведений в тыловых регионах – в смешанном или (как исключение) дистанционном формате.
- Предусмотреть функционирование локальных систем оповещения.
Для училищ:
- Если возможно, начать учебный год раньше чем 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов.
- Учиться по субботам в теплые месяцы года. Если есть необходимость – продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.
- Организовать обучение в очном формате при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно.
- Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, стоит использовать учебные мастерские, лаборатории учреждений П(ПТ)О, а если есть необходимость и возможности, обеспечить ее прохождение дистанционно.
Минобразования также обещает обнародовать соответствующие рекомендации и для школ.