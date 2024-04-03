Как правильно по-украински назвать весенний первоцвет: "підсніжником" или "проліском"

Украинцы часто могут путать названия тех или иных цветов. В частности, весенних.

Или же называть их суржиковыми словами. Зато правильные наименования подсказывает Образование 24.

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"Підсніжник" или "пролісок"– как правильно на украинском

Часто украинцы могут задуматься, как правильно назвать весенний первоцвет – "підсніжниками" или "пролісками". И это названия одного и того же цветка?

Нет, на самом деле – это разные цветы. Отличаются они не только внешне, но и временем цветения,

– рассказал известный языковед Александр Авраменко.

И добавил: первыми зацветают подснежники – белыми цветами в конце февраля. Растут они в течение марта-апреля. И напомнил, что эти цветы занесены в Красную книгу Украины.

А "проліски" (укр.) распускаются на месяц позже, они более теплолюбивые. Имеют преимущественно мелкие голубые цветочки, поэтому в народе их еще называют "небесниками" или "небовим ключем",

– добавил языковед.

И резюмировал: подснежники – более ранние и белой краски, а "проліски" (укр.) зацветают позже и одевают на себя краски неба.



Какое различие между подснежниками и "пролісками" (укр.) / скриншот видео