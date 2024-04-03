Або ж називати їх суржиковими словами. Натомість правильні найменування підказує Освіта 24.

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Підсніжник чи пролісок – як правильно українською

Часто українці можуть задуматися, як правильно назвати весняний первоцвіт – пролісками чи підсніжниками. І чи це назви однієї і тієї ж квітки?

Ні, насправді – це різні квіти. Відрізняються вони не лише ззовні, а й часом цвітіння,

– розповів відомий мовознавець Олександр Авраменко.

І додав: першими зацвітають підсніжники – білими квітами наприкінці лютого. Ростуть вони протягом березня-квітня. І нагадав, що ці квіти занесені до Червоної книги України.

А проліски розпускаються на місяць пізніше, вони більш теплолюбні. Мають переважно дрібні блакитні квіточки, тому в народі їх ще називають "небесниками" або "небовим ключем",

– додав мовознавець.

І резюмував: підсніжники – більш ранні і білої барви, а проліски зацвітають пізніше і одягають на себе барви неба.



Яка відмінність між пролісками і підсніжниками / скриншот відео

Зверніть увагу! У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням.